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Жена актера Петренко заявила о тотальной нехватке денег 

Рамблер + ещё 3 24 минуты назад
Жена Петренко пожаловалась на безденежье
Фото: globallookpress.com
Супруга Игоря Петренко Кристина Бродская заявила, что из-за финансовых трудностей их дочь перестала заниматься фигурным катанием, сообщает Starhit. Семье не хватило денег на новые коньки.
По данным издания, Петренко женился на Бродской в 2016 году. У пары родились трое дочерей. Кроме содержания своей семьи актёр также вынужден платить алименты детям от предыдущего брака с Екатериной Климовой. При том, что один съемочный день артиста стоит около 150 тысяч рублей, денег ему катастрофически не хватает.
«Дочь занималась фигурным катанием — и недавно коньки ей стали маловаты, купить новые возможности не было, поэтому мы приостановили эти занятия», — рассказала Бродская.
По ее словам, Петренко, который в основном работает в Москве, приходится разрываться между столицей и Петербургом, где у него живет семья. Покупать квартиру в «белокаменной» семья пока не планирует.
«Нет у нас такой возможности, много обязательств», — заявила супруга артиста.
При этом Бродская подчеркивает, что не прочь помочь мужу: в декрете она открыла в себе талант к фотографии. Женщина хочет открыть фотостудию.
«Я ищу помещение, практически уже нашла, надеюсь, что скоро все получится», — отметила она.
Ранее, как сообщал «Рамблер», артист откровенно рассказал о расставании с Екатериной Климовой. Актеры, в браке у которых родились два сына, расстались из-за пьянства Петренко. По его словам, жена устала наблюдать перед собой «обессиленное пьяное создание в течение нескольких лет».
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Кристина Бродская , Игорь Петренко , Екатерина Климова , StarHit
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