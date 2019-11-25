Жена Петренко пожаловалась на безденежье

Жена актера Петренко заявила о тотальной нехватке денег

По данным издания, Петренко женился на Бродской в 2016 году. У пары родились трое дочерей. Кроме содержания своей семьи актёр также вынужден платить алименты детям от предыдущего брака с Екатериной Климовой . При том, что один съемочный день артиста стоит около 150 тысяч рублей, денег ему катастрофически не хватает.

«Дочь занималась фигурным катанием — и недавно коньки ей стали маловаты, купить новые возможности не было, поэтому мы приостановили эти занятия», — рассказала Бродская.

По ее словам, Петренко, который в основном работает в Москве, приходится разрываться между столицей и Петербургом, где у него живет семья. Покупать квартиру в «белокаменной» семья пока не планирует.

«Нет у нас такой возможности, много обязательств», — заявила супруга артиста.

При этом Бродская подчеркивает, что не прочь помочь мужу: в декрете она открыла в себе талант к фотографии. Женщина хочет открыть фотостудию.

«Я ищу помещение, практически уже нашла, надеюсь, что скоро все получится», — отметила она.

Ранее, как сообщал «Рамблер», артист откровенно рассказал о расставании с Екатериной Климовой. Актеры, в браке у которых родились два сына, расстались из-за пьянства Петренко. По его словам, жена устала наблюдать перед собой «обессиленное пьяное создание в течение нескольких лет».