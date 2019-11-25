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Безденежье: жена Игоря Петренко не может купить коньки для дочери 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Жена Петренко пожаловалась на безденежье
Фото: globallookpress.com
Супруга актера Игоря Петренко Кристина Бродская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ пожаловалась на тяжелое финансовое положение. По ее словам, она даже не может позволить купить дочери коньки. Девочке пришлось пока завязать с тренировками по фигурному катанию.
«Мы снимаем жилье. У мужа много разных обязательств, поэтому свою квартиру позволить пока себе не можем. Дочь занималась фигурным катанием, но коньки стали маловаты. Поэтому занятия пока приостановили», — сказала Кристина Бродская.
Как она отметила, ее дети пошли в детский сад, когда им еще не было и двух лет. При этом родителей заставила нужда.
«Надо было работать. Они с удовольствием ходят. Общаются с детьми», — добавила актриса, которая уже нашла помещение, в котором будет делать фотосессии.
Девушка открыла не так давно в себе талант фотографа.
Сам актер Игорь Петренко безумно счастлив, что у него пятеро детей. Свою нынешнюю семью он перевозит из Санкт-Петербурга в Москву, где, как известно, живут двое его сыновей от актрисы Екатерины Климовой.
«Я еще молодой парень. У нас все впереди», — заявил довольный актер.
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Теги:
Шоу-бизнес , Кристина Бродская , Игорь Петренко , Екатерина Климова , НТВ
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