Жена Петренко пожаловалась на безденежье

Безденежье: жена Игоря Петренко не может купить коньки для дочери

Супруга актера Игоря Петренко Кристина Бродская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ пожаловалась на тяжелое финансовое положение. По ее словам, она даже не может позволить купить дочери коньки. Девочке пришлось пока завязать с тренировками по фигурному катанию.

«Мы снимаем жилье. У мужа много разных обязательств, поэтому свою квартиру позволить пока себе не можем. Дочь занималась фигурным катанием, но коньки стали маловаты. Поэтому занятия пока приостановили», — сказала Кристина Бродская.

Как она отметила, ее дети пошли в детский сад, когда им еще не было и двух лет. При этом родителей заставила нужда.

«Надо было работать. Они с удовольствием ходят. Общаются с детьми», — добавила актриса, которая уже нашла помещение, в котором будет делать фотосессии.

Девушка открыла не так давно в себе талант фотографа.

Сам актер Игорь Петренко безумно счастлив, что у него пятеро детей. Свою нынешнюю семью он перевозит из Санкт-Петербурга в Москву, где, как известно, живут двое его сыновей от актрисы Екатерины Климовой