Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Крым созовет международный трибунал
Крым созовет международный трибунал
Политика
Авиасообщение между Россией и Финляндией остановлено
Авиасообщение между Россией и Финляндией остановлено
В мире
"Превращается в жемчужину": в Раде оценили новый Крым
"Превращается в жемчужину": в Раде оценили новый Крым
В мире
Украина без Крыма: Европа представила новую карту
Украина без Крыма: Европа представила новую карту
Украина

Дочь Лепса забросила учебу в МГИМО ради музыкальной карьеры 

Teleprogramma.pro 42 минуты назад
Дочь Лепса забросила учебу в МГИМО
Фото: КАДР ИЗ КЛИПА HTTPS://YOUTU.BE/O_JC7HN6XO0
Дочь Лепса Ева всерьез занялась карьерой певицы, не так давно она организовала группу COSMOS girls, пригласив в нее еще пару девушек. В итоге получился коллектив по типу ВИА ГРА в период младенчества. Его продюсером, конечно же, стал папа начинающей певицы.
«Чем может помочь продюсер? Деньгами! Надо за все платить: за песни, клипы, съемки, педагогов и так далее, и тому подобное», — рассказал Лепс в эфире «МУЗ-ТВ».
Увы, но карьера певицы плохо отразилась на учебе Евы, которая является студенткой МГИМО факультета международной журналистки. Будущая специальность девушки — PR-специалист. Правда заниматься чьим-то продвижением она не планирует.
«Я не могу, сказать, что я самая прилежная студентка. Я пропускаю занятия из-за группы, либо просто не хочу», — сказала звездная дочь.
Лепс, похоже, уже смирился с этим и даже хвалит Еву. Но скупо, по-своему.
«Что из этого выйдет я не знаю, но что-то уже начинает получаться», — говорит он.
Видео дня. Любимого сына Елизаветы II подозревают в педофилии
Teleprogramma.pro: последние новости
Нетиевский назвал виновного в развале «Уральских пельменей» Нетиевский назвал виновного в развале «Уральских пельменей» Жанна Агузарова больше тридцати лет не общается с мамой Жанна Агузарова больше тридцати лет не общается с мамой Родители Сенчуковой умерли от рака в течение одного месяца Родители Сенчуковой умерли от рака в течение одного месяца
Комментарии1 
Теги:
Шоу-бизнес , МГИМО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым созовет международный трибунал
Крым созовет международный трибунал 544
Авиасообщение между Россией и Финляндией остановлено
Авиасообщение между Россией и Финляндией остановлено 81
«Превращается в жемчужину»: в Раде оценили новый Крым
«Превращается в жемчужину»: в Раде оценили новый Крым 1454
Украина без Крыма: Европа представила новую карту
Украина без Крыма: Европа представила новую карту 126
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков 10
Видео
Крым созовет международный трибунал
00:47
Крым созовет международный трибунал
Политика Армия
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
00:09
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
Происшествия
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
00:30
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
Африка В мире
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
02:38
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
Шоу-бизнес
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
01:00
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
Шоу-бизнес
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
01:28
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
В мире Украина
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
00:18
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
В мире Украина
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
00:44
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
В мире Армия
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару
01:20
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару
Политика Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение