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Вадим Верник объяснил, что за молодая девушка живет с его 95-летним отцом 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Верник рассказал о девушке в доме его 95-летнего отца
Фото: globallookpress.com
Актер и телеведущий Вадим Верник в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал о жизни своего отца 95-летнего режиссера Эмиля Верника. Оказывается, мужчина несмотря на серьёзный возраст ведет активный образ жизни.
«Папа так не любит никакие цифры. Он ощущает себя молодым человеком. Он красавец внутренне. Но он и внешне красавец. Женщины его обожают, кстати», — сказал Вадим Верник.
При этом журналисты заметили, что видели около Эмиля Верника молодую девушку в Юрмале, где он проводит много времени. Многие посчитали, что у режиссера появилась возлюбленная.
«Нет, возлюбленная у него не появилась. Это его помощница. Она его намного младше, но они, как сказать, очень хорошо существуют вместе», — заметил Вадим Верник.
Добавим, что Эмиль Верник до сих пор сам водит автомобиль. Он активный пользователь соцсетей. Не так давно, к примеру, подписался на оперную диву Анну Нетребко.
«Папа часто отдыхает в санатории в Юрмале. У нас в семье с Прибалтикой много связано. В юности все время отдыхали с родителями в Паланге. Ощущение прогулок вдоль моря забыть невозможно. Для нас это теплое место. Сейчас до сих пор с папой порой приезжаем туда», — сказал родной брат Вадима Верника Игорь.
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Теги:
Шоу-бизнес , Вадим Верник , Анна Нетребко , НТВ
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