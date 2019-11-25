Назван виновный в развале «Уральских пельменей»

Нетиевский подчеркнул, что сегодня у «Уральских пельменей» нет продюсера и нет капитана, который бы мог «вести корабль». По его словам, оставшиеся члены команды полностью доверились Орлову, чем совершили большую ошибку. Нынешнего директора коллектива Нетиевский назвал «клопом, который присосался и просто выкачивает из команды деньги».

«Больно видеть, что разваливается коллектив. Увы, у этого процесса есть инициатор. Я, в любом случае, люблю всех членов коллектива, с которыми мы прожили вместе большую часть наших жизней и не самую плохую, надо сказать», — заявил юморист.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Орлов подал на Нетиевского два заявления в полицию которого подозревает в новых фактах хищения денег команды. По словам менеджера, преступление экс-директора коллектива вскрылось случайно в ходе проведения детальной инвентаризации. Оказалось, что будучи руководителем команды Нетиевский несколько раз выплачивал своему ИП огромные суммы за проведение никогда не существовавших концертов, а также сам у себя покупал никогда не писавшиеся сценарии. Орлов уверяет, что речь идёт о сумме порядка 8 миллионов рублей, однако не исключает, что размер ущерба может оцениваться десятками миллионов рублей.

Комментируя заявления, Нетиевский отметил, что его коллеги до сих пор «никак не уймутся».