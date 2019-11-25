Семенович подарили элитную квартиру в центре Москвы

Семенович призналась, за что ей подарили элитную квартиру в центре Москвы

Певица Анна Семенович рассказала кто и за что подарил ей роскошные апартаменты площадью 170 квадратных метров. Это бизнесмен по имени Руслан, с которым артистка прожила семь счастливых лет.

С Русланом она познакомилась в караоке, куда пришла с подругой. Певица покорила своим голосом одного из посетителей, который анонимно преподнёс ей цветы и шампанское. А после будто бы случайно оказался рядом в тот момент, когда девушке потребовалась помощь: у машины оказалось спущено колесо и бизнесмен довёз Анну домой, вспоминает историю знакомства артистка в программе «Секрет на миллион».

О своём избраннике Анна говорит с восхищением: именно он подарил ей первое кольцо с бриллиантом, свозил на отдых в Арабские Эмираты и поселил в шикарном отеле. В период этого романа Анну пригласили в «Блестящие» и Руслан не ревновал её, а проникся тем, какой это на самом деле тяжёлый труд.

Квартиру в центре Москвы Руслан купил для них двоих.

Как только я вошла туда, я сразу поняла, что это моя квартира! — вспоминает о дорогой покупке певица.

Но семейному счастью не суждено было сбыться: бизнесмен завёл на стороне другую женщину.

Однажды она позвонила мне и сказала, что у них растёт дочь и они давно живут вместе, — рассказывает Семенович.

Сначала бизнесмен отпирался, а после признался и поставил условие: если Анна уходит из «Блестящих», он разорвёт связь с другой женщиной. Но на тот момент обман со стороны любимого человека настолько задел певицу, что она выбрала карьеру. Уходя, он оставил ей квартиру.

И сказал: «За то, что ты подарила мне столько любви, сколько я никогда не знал. И чтобы ни случилось, у тебя всегда есть, где жить, есть крыша над головой», — рассказала артистка о подарке.

Ранее News.ru сообщал, что Анна Семенович вспомнила курьёзную историю начала своей карьеры в «Блестящих». Группа была приглашена на официальное мероприятие, на котором присутствовал и российский президент.