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Шоу-бизнес

Семенович призналась, за что ей подарили элитную квартиру в центре Москвы 

News.ru 50 минут назад
Семенович подарили элитную квартиру в центре Москвы
Фото: globallookpress.com
Певица Анна Семенович рассказала кто и за что подарил ей роскошные апартаменты площадью 170 квадратных метров. Это бизнесмен по имени Руслан, с которым артистка прожила семь счастливых лет.
С Русланом она познакомилась в караоке, куда пришла с подругой. Певица покорила своим голосом одного из посетителей, который анонимно преподнёс ей цветы и шампанское. А после будто бы случайно оказался рядом в тот момент, когда девушке потребовалась помощь: у машины оказалось спущено колесо и бизнесмен довёз Анну домой, вспоминает историю знакомства артистка в программе «Секрет на миллион».
О своём избраннике Анна говорит с восхищением: именно он подарил ей первое кольцо с бриллиантом, свозил на отдых в Арабские Эмираты и поселил в шикарном отеле. В период этого романа Анну пригласили в «Блестящие» и Руслан не ревновал её, а проникся тем, какой это на самом деле тяжёлый труд.
Квартиру в центре Москвы Руслан купил для них двоих.
Как только я вошла туда, я сразу поняла, что это моя квартира! — вспоминает о дорогой покупке певица.
Но семейному счастью не суждено было сбыться: бизнесмен завёл на стороне другую женщину.
Однажды она позвонила мне и сказала, что у них растёт дочь и они давно живут вместе, — рассказывает Семенович.
Сначала бизнесмен отпирался, а после признался и поставил условие: если Анна уходит из «Блестящих», он разорвёт связь с другой женщиной. Но на тот момент обман со стороны любимого человека настолько задел певицу, что она выбрала карьеру. Уходя, он оставил ей квартиру.
И сказал: «За то, что ты подарила мне столько любви, сколько я никогда не знал. И чтобы ни случилось, у тебя всегда есть, где жить, есть крыша над головой», — рассказала артистка о подарке.
Ранее News.ru сообщал, что Анна Семенович вспомнила курьёзную историю начала своей карьеры в «Блестящих». Группа была приглашена на официальное мероприятие, на котором присутствовал и российский президент.
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Комментарии6 
Теги:
Шоу-бизнес , Анна Семенович , Москва
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