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Ольга Бузова ответила на обвинения в краже премии «Нового радио» 

Вечерняя Москва 24 минуты назад
Бузова ответила на обвинения в краже премии
Фото: Instagram
Телеведущая и певица Ольга Бузова прокомментировала заявления о том, что она самовольно забрала статуэтку, которую вручают лауреатам премии «Нового радио».
По утверждению главы пресс-службы радиостанции Антона Коробкова-Землянского, Бузова выступала в качестве ведущей церемонии вручения наград, после которой организаторы недосчитались одной статуэтки.
Позднее в видеозаписи одного из интервью теледивы сотрудники «Нового радио» заметили на полке с регалиями Бузовой пресловутую статуэтку. Однако певица никогда не становилась лауреатом премии и официально получить ее не могла, утверждают на «Новом радио».
Коробков-Землянский допускает, что статуэтка могла попасть к Ольге случайно, когда она сама или ее сотрудники по недосмотру положили ее к своим вещам. Однако он просит вернуть статуэтку, которую Ольга «получила незаконно».
Бузова напрямую не ответила на вопрос о статуэтке, однако заявила в эфире передачи «Ты не поверишь!» канала НТВ, что следует библейским заповедям, а потому никогда не берет чужих вещей.
В свою очередь, директор Бузовой Антон Богославский утверждает, что певица получила премию честным путем, ей ее присудили.
Ранее Ольгу Бузову раскритиковали за фотографию в нижнем белье на фоне петербургских достопримечательностей.
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Теги:
Шоу-бизнес , Антон Богославский , Ольга Бузова , НТВ
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