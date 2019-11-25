Кузьмин бросил любовницу и вернулся к бывшей жене

Владимир Кузьмин вернулся к бывшей жене «с чемоданчиком и гитаркой»

«Это не было чем-то резким и неожиданным. Папа с Катей не прекращали все это время общение, пока он был со Светой. Они всегда друг друга поддерживали. Мы с Катей тоже всегда продолжали общаться», — заявила Соня Кузьмина.

Как она отметила, у нее был разговор с отцом.

«Папа сказал такую фразу, что в своей душе он не разводился с Катей. Люди просто не смогли решить какие-то вопросы, какие-то недопонимания у них были. Речь у них о разводе шла еще до появления Светланы. К этому на самом деле все шло. Недавно папа мне очень осторожно сказал, что в его жизни что-то скоро поменяется. Но он боялся сглазить. В годовщину свадьбы он приехал к ней с чемоданчиком и гитаркой и остался», — заявила она.

Как сказала Соня Кузьмина, она очень рада за отца.