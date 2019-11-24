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Киркоров отказался идти в баню с композитором Дидье Маруани 

Teleprogramma.pro 55 минут назад
Киркоров отказался идти в баню с Маруани
Фото: РИА Новости
Музыкант Филипп Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что отказывается идти в баню с французским композитором Дидье Маруани. Несколько лет назад француз выдвинул Киркорову претензии в плагиате музыкального материала песни «Жестокая любовь», которую Маруани со ссылкой на экспертов считал заимствованием на 41% из своей композиции «Symphonic Space Dream».
Урегулировать конфликт Маруани хотел в бане с поп-королем. При этом он сказал, что может себе позволить выпить, но никогда не напивается. Как он пошутил, он может выпить три бутылки водки, но не больше.
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Как сказал Киркоров, он вообще не пьет.
«В райдере у меня только зефир. Я люблю жизнь во всех ее проявлениях. Хачапури люблю, котлеты по-киевски. Мне сейчас 53 года. Я слежу за здоровьем. Мне главное не разжиреть и не располнеть», — заметил он.
Как сказал поп-король отечественной эстрады, в этом году он не собирается выступать на новогодних корпоративах. Денег у него достаточно, чтобы провести праздники в кругу семьи. Он планирует поздравлять своих друзей с праздником. Возможно, сходит к кому-то из них в гости.
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Комментарии3 
Теги:
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , НТВ
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