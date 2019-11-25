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Игорь Крутой объяснил политикой распределение мест в Детском Евровидении 

News.ru + ещё 21 24 минуты назад
Крутой объяснил провал России на Детском Евровидении
Фото: academy-ik.com
Композитор Игорь Крутой дал высокую оценку выступлению российского дуэта на Детском Евровидении — 2019 в Польше. Денберел Ооржак и Татьяна Меженцева обучаются в Академии музыки Крутого.
Продюсер считает, что дуэт выступил достойно. Выиграла музыкальный конкурс исполнительница из Польши Виктория Габор, сообщает ТАСС. Юная певица получила 278 баллов. Российский дуэт занял 13-е место, набрав 72 балла.
Игорь Крутой поддержал российских исполнителей.
Жизнь продолжается, уверен, наших ребят ждут другие победы и другие вершины. Мы гордимся Таней и Денберелом и желаем успехов, — сказал Крутой.
Продюсер уверен, что с учётом нынешней политики «вообще было сложно предвидеть, кто какое место займёт». Но при этом, по мнению композитора, «все страны молодцы».
Я же надеюсь, что за финалом следили люди, которые выше политических взаимоотношений. Они голосовали по эмоциям, чувствам, по справедливости, — выразил надежду на реальную оценку участников музыкального конкурса музыкант.
Как выяснилось, выступили российские участники чуть ли не в экстремальных условиях: у Денберела во время исполнения отказали ушные мониторы, но он не растерялся, снял их и продолжил петь. Услышав имена победителей, Таня и Денберел заметно огорчились, но быстро взяли себя в руки.
Конечно, мы хотели победить. Но 13-е место — это не катастрофа. Спасибо всем, кто нас поддерживал и голосовал за наш дуэт. Это хороший опыт для нас, — рассказала Татьяна Меженцева.
Ранее News.ru сообщал, что профессиональное жюри и зрители выбрали победителя музыкального конкурса «Детское Евровидение — 2019». Финал мероприятия прошёл в польском городе Гливице.
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Комментарии3 
Теги:
Шоу-бизнес , Игорь Крутой , ИТАР-ТАСС , Польша
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