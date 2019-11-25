Крутой объяснил провал России на Детском Евровидении

Игорь Крутой объяснил политикой распределение мест в Детском Евровидении

Композитор Игорь Крутой дал высокую оценку выступлению российского дуэта на Детском Евровидении — 2019 в Польше . Денберел Ооржак и Татьяна Меженцева обучаются в Академии музыки Крутого.

Продюсер считает, что дуэт выступил достойно. Выиграла музыкальный конкурс исполнительница из Польши Виктория Габор, сообщает ТАСС. Юная певица получила 278 баллов. Российский дуэт занял 13-е место, набрав 72 балла.

Игорь Крутой поддержал российских исполнителей.

Жизнь продолжается, уверен, наших ребят ждут другие победы и другие вершины. Мы гордимся Таней и Денберелом и желаем успехов, — сказал Крутой.

Продюсер уверен, что с учётом нынешней политики «вообще было сложно предвидеть, кто какое место займёт». Но при этом, по мнению композитора, «все страны молодцы».

Я же надеюсь, что за финалом следили люди, которые выше политических взаимоотношений. Они голосовали по эмоциям, чувствам, по справедливости, — выразил надежду на реальную оценку участников музыкального конкурса музыкант.

Как выяснилось, выступили российские участники чуть ли не в экстремальных условиях: у Денберела во время исполнения отказали ушные мониторы, но он не растерялся, снял их и продолжил петь. Услышав имена победителей, Таня и Денберел заметно огорчились, но быстро взяли себя в руки.

Конечно, мы хотели победить. Но 13-е место — это не катастрофа. Спасибо всем, кто нас поддерживал и голосовал за наш дуэт. Это хороший опыт для нас, — рассказала Татьяна Меженцева.

Ранее News.ru сообщал, что профессиональное жюри и зрители выбрали победителя музыкального конкурса «Детское Евровидение — 2019». Финал мероприятия прошёл в польском городе Гливице.