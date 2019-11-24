«Мы с Соней хотели пожениться»: Алибасов ждет Ротару в Москве

Москву. Известный продюсер не хочет даже обращать внимания на шум, поднятый вокруг предстоящего приезда Софии Ротару

Он считает, что нет никакой связи между тем, что исполнитель «что-то где-то сказал» и его выступлениями на сцене. Главное, по мнению Алибасова — талант, — рассказывает «Комсомольская правда».

«Есть певец, есть танцор, есть актер. Главное — его талант. А в какой среде он живет и что там внутри себя генерирует — культурно, экономически, политически — это дело второе», — утверждает Бари Каримович.

Алибасов хотел бы увидеться с Ротару в Москве

«Если бы была возможность — я бы хотел с Соней в Москве пересечься. Почему надо делить людей? У нас же одна история — у России, Украины».

Признался продюсер «нанайцев» и в глубоко личном. По его словам, много лет назад его с Ротару связывали теплые отношения.

«У нас был период, когда мы с Соней хотели пожениться, создать семью».