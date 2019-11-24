«Мы с Соней хотели пожениться»: Алибасов ждет Ротару

Известный продюсер не хочет даже обращать внимания на шум, поднятый вокруг предстоящего приезда Софии Ротару в Москву.
Он считает, что нет никакой связи между тем, что исполнитель «что-то где-то сказал» и его выступлениями на сцене. Главное, по мнению Алибасова — талант, — рассказывает «Комсомольская правда».
«Есть певец, есть танцор, есть актер. Главное — его талант. А в какой среде он живет и что там внутри себя генерирует — культурно, экономически, политически — это дело второе», — утверждает Бари Каримович.
Алибасов хотел бы увидеться с Ротару в Москве
«Если бы была возможность — я бы хотел с Соней в Москве пересечься. Почему надо делить людей? У нас же одна история — у России, Украины».
Признался продюсер «нанайцев» и в глубоко личном. По его словам, много лет назад его с Ротару связывали теплые отношения.
«У нас был период, когда мы с Соней хотели пожениться, создать семью».
Как писал «Рамблер», продюсер Бари Алибасов потребовал у производителей средства для прочистки труб «Крот» 15 млн рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.