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Максим Фадеев разыграл своих подписчиков 

Рамблер 48 минут назад
Максим Фадеев разыграл своих подписчиков
Фото: РИА Новости
Продюсер выставил в инстаграме фотографию, где он держит на руках очаровательного светловолосого младенца, завернутого в пушистое розовое покрывальце.
«Ну вот! С Днем матери!» — написал он в микроблоге.
Подписчики подумали, что Фадеев похвастался пополнением в семействе и бросились наперебой поздравлять счастливого отца (или дедушку). К поздравлениям присоединилась Лолита, и многие другие.
«Умиление!», «Здоровья и ребенку, и вам!», «Какое чудо!»
Однако самые зоркие в итоге определили, что в руках у Максима — всего ишь хорошо сделанная кукла. Тут уж возмущению фолловеров не было предела.
«Это что за кукла?», « Ну и что это за бред?», «Это насмешка над матерями или что? Нафига фоткаться с куклой?», — посыпались гневные комментарии.
Как ранее писал «Рамблер», продюсер перенес сердечный приступ, после чего полностью распустил свой продюсерский центр. К счастью, окружение Фадеева говорит, что все обошлось и его состояние стабилизировалось.
Видео дня. Лиса в центре Москвы
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Максим Фадеев
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