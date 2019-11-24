Максим Фадеев разыграл своих подписчиков

Продюсер выставил в инстаграме фотографию, где он держит на руках очаровательного светловолосого младенца, завернутого в пушистое розовое покрывальце.

«Ну вот! С Днем матери!» — написал он в микроблоге.

Подписчики подумали, что Фадеев похвастался пополнением в семействе и бросились наперебой поздравлять счастливого отца (или дедушку). К поздравлениям присоединилась Лолита, и многие другие.

«Умиление!», «Здоровья и ребенку, и вам!», «Какое чудо!»

Однако самые зоркие в итоге определили, что в руках у Максима — всего ишь хорошо сделанная кукла. Тут уж возмущению фолловеров не было предела.