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«Уволь стилиста»: поклонники не оценили платье Серябкиной со стразами 

Teleprogramma.pro + ещё 1 36 минут назад
«Уволь стилиста»: поклонники не оценили наряд Molly
Фото: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA
Вечером 24 ноября певица Ольга Серябкина (она же Molly) явилась на съемки новогоднего концерта «Танцы! Елка! Муз-ТВ» в необычном платье. Слегка похожее на черный пиджак, оно было обрамлено висящими нитями с нанизанными на них стразами.
Камни сверкали на темном фоне, при этом наряд обращал внимание на стройные ноги 34-летней звезды. Однако не всех поклонников певицы вдохновил этот наряд. В Instagram многие подписчики Серябкиной поставили негативные комментарии.
КРИСТИНА ДЕСЯТОВА
«Безвкусно одеваешься». «Уволь стилиста, плиз». «Ну, если честно, не очень на этом фото». Таких отзывов удостоилась Molly, хотя и восторженных комментариев было немало.
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Теги:
Шоу-бизнес , Елка , Ольга Серябкина
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