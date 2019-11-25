«Уволь стилиста»: поклонники не оценили наряд Molly

«Уволь стилиста»: поклонники не оценили платье Серябкиной со стразами

Вечером 24 ноября певица Ольга Серябкина (она же Molly) явилась на съемки новогоднего концерта «Танцы! Елка ! Муз-ТВ» в необычном платье. Слегка похожее на черный пиджак, оно было обрамлено висящими нитями с нанизанными на них стразами.

Камни сверкали на темном фоне, при этом наряд обращал внимание на стройные ноги 34-летней звезды. Однако не всех поклонников певицы вдохновил этот наряд. В Instagram многие подписчики Серябкиной поставили негативные комментарии.

КРИСТИНА ДЕСЯТОВА