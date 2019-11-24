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«Христопродавцы»: Охлобыстин ополчился на закон о домашнем насилии 

Рамблер 1 час назад
Охлобыстин ополчился на закон о домашнем насилии
Фото: ВКонтакте
Эпатажный актер на своей страничке "ВКонтакте" выложил видеоролик с призывом объединиться, дабы не был бы принят закон против домашнего насилия.
Охлобыстин считает, что с реальной защитой от насилия в семье этот закон не будет иметь ничего общего. А вот происки ювенальной юстиции, которой будет проще забрать детей из семьи, он в нем увидел.
И, по его словам, этот важный момент «нельзя проглядеть», ибо документ:
"…в недрах наших законотворческих органов активно разрабатывается и лоббируется представителями ЛГБТ и всякими христопродавцами и предателями".
Несомненно, подобное заявление звезды с неоднозначной репутацией вызвало бы достаточно бурное обсуждение в сети. Но автор предусмотрительно ограничил возможность комментирования.
Как сообщал «Рамблер», Охлобыстин выразил уверенность, что половину гонораров, полученных Ротару от новых выступлений в «ненавистной ей России», артистка «честно передаст на боеприпасы в АТО для дальнейшего расстрела жителей Донбасса
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Комментарии1 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес
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