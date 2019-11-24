«Христопродавцы»: Охлобыстин ополчился на закон о домашнем насилии

Эпатажный актер на своей страничке "ВКонтакте" выложил видеоролик с призывом объединиться, дабы не был бы принят закон против домашнего насилия.

Охлобыстин считает, что с реальной защитой от насилия в семье этот закон не будет иметь ничего общего. А вот происки ювенальной юстиции, которой будет проще забрать детей из семьи, он в нем увидел.

И, по его словам, этот важный момент «нельзя проглядеть», ибо документ:

"…в недрах наших законотворческих органов активно разрабатывается и лоббируется представителями ЛГБТ и всякими христопродавцами и предателями".

Несомненно, подобное заявление звезды с неоднозначной репутацией вызвало бы достаточно бурное обсуждение в сети. Но автор предусмотрительно ограничил возможность комментирования.