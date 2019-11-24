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«Положение бровей неестественно»: пластический хирург оценил внешность Агузаровой 

Teleprogramma.pro 32 минуты назад
Пластический хирург вынес вердикт Агузаровой
Фото: ТАСС
Пластический хирург Игорь Белый в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ высказался о внешности певицы и звезды из девяностых годов Жанне Агузаровой. Недавно певица снова появилась на публике и ее мало кто узнал. Многие отметили, что звезда стала жертвой пластических хирургов. Настолько за последние годы изменилась ее внешность. Она, что бросилось в глаза, накачала губы и стала одеваться как подросток.
«Точно проводились мелкие косметические мероприятия. Если не учитывать насколько высоко была сформирована прическа, то видно, что проводился лифтинг в губах», — заявил специалист.
Также специалист заострил внимание на бровях звёздной исполнительницы.
«Положение бровей неестественно. В принципе часто пытаются добиться специфического эффекта, когда хотят сделать, как лучше», — заметил Игорь Белый.
Также он подчеркнул, что надо вспомнить, сколько лет Жанне Агузаровой. Как известно, в июле нынешнего года ей исполнилось уже 57 лет.
«Кроме того, никто не отменял старение, поэтому какие-то моменты хирургического лифтинга по всей видимости выполнялись», — сказал пластический хирург.
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Теги:
Шоу-бизнес , Игорь Белый , НТВ
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