Пластический хирург вынес вердикт Агузаровой

«Положение бровей неестественно»: пластический хирург оценил внешность Агузаровой

Пластический хирург Игорь Белый в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ высказался о внешности певицы и звезды из девяностых годов Жанне Агузаровой. Недавно певица снова появилась на публике и ее мало кто узнал. Многие отметили, что звезда стала жертвой пластических хирургов. Настолько за последние годы изменилась ее внешность. Она, что бросилось в глаза, накачала губы и стала одеваться как подросток.

«Точно проводились мелкие косметические мероприятия. Если не учитывать насколько высоко была сформирована прическа, то видно, что проводился лифтинг в губах», — заявил специалист.

Также специалист заострил внимание на бровях звёздной исполнительницы.

«Положение бровей неестественно. В принципе часто пытаются добиться специфического эффекта, когда хотят сделать, как лучше», — заметил Игорь Белый.

Также он подчеркнул, что надо вспомнить, сколько лет Жанне Агузаровой. Как известно, в июле нынешнего года ей исполнилось уже 57 лет.