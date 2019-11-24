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Брошенная любовница Кузьмина плачет ночами 

Рамблер + ещё 2 14 минут назад
Брошенная любовница Кузьмина плачет ночами
Фото: РИА Новости
Рок-музыкант Владимир Кузьмин, как известно, расстался с молодой любовницей и вернулся к прежней супруге. Брошенная девушка до сих пор переживает эту ситуацию.
Об этом рассказал брат Владимира, Александр Кузьмин, в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.
По его словам, Светлана Карпухина не может понять, почему Кузьмин решил от нее уйти, не может принять его возвращение домой и требует объяснений.
«Света просила меня поговорить с братом. Я, конечно, держу нейтралитет. Пускай сами разговаривают и выясняют отношения. При мне она не плакала. А вот по ночам она плачет. Это я точно знаю. Это нормально для человека, который любит», — приводит слова Александра Teleprogramma.pro.
Как уточнил брат музыканта, никто из друзей или родственников не вмешивался в личную жизнь Владимира и Светланы. Выбор был сделан исключительно самим Кузьминым.
Бывшая жена Владимира, пережившая такую личную драму, нашла в себе силы принять беглеца обратно.
«Катя совершила героический поступок, что простила бывшего мужа», — уверен его брат.
Как ранее писал «Рамблер», 64-летний музыкант Владимир Кузьмин после расставания с 28-летней подругой вернулся к 37-летней бывшей жене Екатерине Трофимовой. По словам женщины, такой итог был неизбежен.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Светлана Карпухина , Владимир Кузьмин , Александр Кузьмин , Екатерина Трофимова , НТВ
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