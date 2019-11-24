Брошенная любовница Кузьмина плачет ночами

Рок-музыкант Владимир Кузьмин , как известно, расстался с молодой любовницей и вернулся к прежней супруге. Брошенная девушка до сих пор переживает эту ситуацию.

Об этом рассказал брат Владимира, Александр Кузьмин , в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

По его словам, Светлана Карпухина не может понять, почему Кузьмин решил от нее уйти, не может принять его возвращение домой и требует объяснений.

«Света просила меня поговорить с братом. Я, конечно, держу нейтралитет. Пускай сами разговаривают и выясняют отношения. При мне она не плакала. А вот по ночам она плачет. Это я точно знаю. Это нормально для человека, который любит», — приводит слова Александра Teleprogramma.pro.

Как уточнил брат музыканта, никто из друзей или родственников не вмешивался в личную жизнь Владимира и Светланы. Выбор был сделан исключительно самим Кузьминым.

Бывшая жена Владимира, пережившая такую личную драму, нашла в себе силы принять беглеца обратно.

«Катя совершила героический поступок, что простила бывшего мужа», — уверен его брат.