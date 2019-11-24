«Космонавт» или «Кощей»? публика обсуждает костюм Баскова

На состоявшейся накануне церемонии вручения премии «Золотой граммофон» Николай Басков получил сразу две статуэтки.

Но даже эти заслуженные награды впечатлили поклонников меньше, нежели трудноописуемый костюм «натурального блондина».

Певец появился в наряде не то робота, не то космонавта, не то «человека будущего» или электронной игрушки.

Блеск металла, разноцветная подсветка — пожалуй, даже славящийся своими экзотическими костюмами Филипп Киркоров в этот раз был переплюнут.

«Мы не модные, мы эпатажные. Артист должен делать на сцене все так ярко, чтобы люди смотрели на это, как на шоу, что не присутствует в их повседневной жизни», — приводит слова Баскова Utro.ru.

Видеоролик с собой, ярким и блестящим, Николай выложил в инстаграме.

«Космический Николай Басков на "Золотом граммофоне", Артист должен быть гламурно-эпатажным», — написал он в микроблоге.

Мнения фолловеров разделились.

Кто — то в восторге от креатива дизайнеров:

«Николай, поздравляю Вас! Шикарный номер! Космический костюм!»

Другие настроены скептически: