«Петь разрешили два часа»: Носков собирается дать концерт

Два года назад у Николая Носкова случился тяжелый инсульт.

Врачи сомневались, что он вообще сможет разговаривать. Но певец смог победить болезнь, хотя процесс восстановления был непростым и долгим.

Он говорит, что не опускал руки, боролся и в какой-то момент понял, что в его состоянии произошел перелом к лучшему.

«Однажды я сел и включил компьютер — помнил, как включить музыку, и ко мне стала возвращаться музыкальная память, появились воспоминания о тех песнях, которые были почти готовы перед болезнью, но которые не успел дописать… И тогда я понял, что процесс восстановления пошел», — цитирует Носкова 5 канал.

Теперь же Николай планирует вернуться на сцену.

Его сольный концерт с говорящим названием «Живой» состоится в столице 9 декабря. Переживает певец, волнуются доктора, разрешившие ему петь не более 2-х часов.