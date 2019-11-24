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«Петь разрешили два часа»: Носков собирается дать концерт 

Рамблер 1 час назад
«Петь разрешили два часа»: Носков собирается дать концерт
Фото: РИА Новости
Два года назад у Николая Носкова случился тяжелый инсульт.
Врачи сомневались, что он вообще сможет разговаривать. Но певец смог победить болезнь, хотя процесс восстановления был непростым и долгим.
Он говорит, что не опускал руки, боролся и в какой-то момент понял, что в его состоянии произошел перелом к лучшему.
«Однажды я сел и включил компьютер — помнил, как включить музыку, и ко мне стала возвращаться музыкальная память, появились воспоминания о тех песнях, которые были почти готовы перед болезнью, но которые не успел дописать… И тогда я понял, что процесс восстановления пошел», — цитирует Носкова 5 канал.
Теперь же Николай планирует вернуться на сцену.
Его сольный концерт с говорящим названием «Живой» состоится в столице 9 декабря. Переживает певец, волнуются доктора, разрешившие ему петь не более 2-х часов.
Как писал «Рамблер», в концерте, по предварительным данным, примут участие группа «Парк Горького», Александр Маршал, Евгений Маргулис, Диана Арбенина, Сергей Галанин, Валерия, Стас Пьеха, Слава, Александр Иванов и многие другие.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Николай Носков , Александр Маршал , Стас Пьеха , Диана Арбенина , Евгений Маргулис , Александр Иванов , Сергей Галанин
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