В жизни Шнурова наступил «самый худший день»

Сергей Шнуров выложил в микроблоге забавное стихотворение о том, что пришла пора, и врачи посадили его на диету из-за скверных анализов.

«Радости в еде Кончилися. Нету. Самый худший день Начинал диету».

И да, теперь пришел конец всяким дружеским посиделкам. Того нельзя, этого нельзя — ничего не поделаешь, приходится слушать медиков.

«Ты меня не трожь, Я не друг вам боле! Врач сказал, — хорош Пиво на футболе, И шашлык в гостях. От холестерина Шкалит в ёмкостях Сданная урина».

Ну и чтобы подписчики не расслаблялись, ибо нездоровье рано или поздно может настигнуть всякого:

Никуда не день Списочек в айподе. Самый худший день, Он ко всем приходит.

Фолловеры оценили и задор, и юмор автора, и ситуацию, и даже решили вмешаться в творческий процесс стихосложения и дать советы для скорейшего выздоровления