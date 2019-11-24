В жизни Шнурова наступил «самый худший день» 

Сергей Шнуров выложил в микроблоге забавное стихотворение о том, что пришла пора, и врачи посадили его на диету из-за скверных анализов.
«Радости в еде Кончилися. Нету. Самый худший день Начинал диету».
И да, теперь пришел конец всяким дружеским посиделкам. Того нельзя, этого нельзя — ничего не поделаешь, приходится слушать медиков.
«Ты меня не трожь, Я не друг вам боле! Врач сказал, — хорош Пиво на футболе, И шашлык в гостях. От холестерина Шкалит в ёмкостях Сданная урина».
Ну и чтобы подписчики не расслаблялись, ибо нездоровье рано или поздно может настигнуть всякого:
Никуда не день Списочек в айподе. Самый худший день, Он ко всем приходит.
Фолловеры оценили и задор, и юмор автора, и ситуацию, и даже решили вмешаться в творческий процесс стихосложения и дать советы для скорейшего выздоровления
«Все там будем», «Это точно», ««Я бы заменил 2 строчку на канули в лету, все таки нет в нашем языке слова нету», «К доктору Курпатову, он поможет!».
Как сообщал «Рамблер», музыкант Сергей Шнуров прокомментировал роспуск «Ленинграда», заявив, что может объявлять об уходе со сцены часто, но снова и снова возвращаться.