Пригожин призвал перестать «колбасить» Ротару

Известный музыкальный продюсер призвал прекратить нападки на певицу и позволить ей спокойно работать на радость поклонникам.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выступил в защиту певицы Софии Ротару , возможный приезд которой в Россию с концертами спровоцировал ряд скандалов. Критики припомнили артистке отмену выступления на фестивале «Песня года» в 2018 году. Тогда концертный директор Ротару заявил о полном прекращении ее концертной деятельности в РФ. Иосиф Пригожин призвал прекратить нападки на певицу и позволить ей спокойно работать.

«София Михайловна человек — эпоха, это артист, который родился в Советском Союзе, в других условиях. Она априори не может кого-то не любить, она очень добрый человек. Никто никогда ничего плохого из ее уст не слышал, она даже интервью не дает и с любовью относится и к нам, и к России, и к своим зрителям. К тому же, она уже почтенного возраста, мама, бабушка и вообще хороший и светлый человек, и лично я отношусь к ней с уважением», — заявил в разговоре со «Звездой» Пригожин.

Все, что происходит вокруг Ротару сегодня — попытка поставить певицу в безвыходную ситуацию, отметил продюсер. Делать замечания взрослому человеку некрасиво, напомнил Пригожин, отвечая критикующим личную позицию исполнительницы по тем или иным вопросам.

«Лично у меня это вызывает негодование. Она Народная артистка, ей надо дать работать, зачем ее колбасить. Неважно, за деньги она выступает или нет, что ей теперь бесплатно петь что ли? Ну тогда надо пересмотреть всех артистов из стран ближнего зарубежья», — предложил Пригожин.

В разговоре со «Звездой» продюсер заметил, что сама Ротару никак не реагирует на происходящее вокруг собственной персоны и это только подчеркивает абсурдность всех нападок на нее.

«Нашли крайнюю, которая не может ответить, которую можно дубасить по голове, но это неправильно и не солидно, бить женину, что называется. Человек ничего не комментирует, не дает интервью, она никого не просила становиться адвокатом, но факт остается фактом», — негодует продюсер.

В этом году ожидается выступлении Софии Ротару на фестивале «Песня года». Также певица рассматривает предложения о выступлении на новогодних корпоративных вечерах в Москве.

Гонорар за ее выступление будет складываться из нескольких частей — оплата транспортных расходов артистки и ее коллектива из Украины в Россию, проживание, а также самого концерта.