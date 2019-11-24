Стас Пьеха рассказал, как занимался сексом в парке

У музыканта была бурная молодость, чего, впрочем, он совершенно не стесняется. Вот и недавно в интервью журналу «СтарХит» он рассказал , как в свое время куролесил.

В подростковом возрасте Стас не вылезал из клубов. Он вспомнил, как в каком-то южном городе с компанией протанцевали до рассвета. А мог он тогда провести в клубе и несколько дней — «выходил, только чтоб поесть купить».

На свидания к девушкам он регулярно опаздывал, и это была принципиальная позиция. Ему не хотелось зря сидеть и ждать. Пьеха уверен, что девушки на него не обижались, так как и сами приходили позже.

Признался музыкант и в том, что нередко занимался сексом прямо в парках. Как оказалось, это могло быть совсем небезопасно.

«Начало 2000-х, лето, романтика, юбочки коротенькие — все удобно. Мы целовались, а когда непосредственно закрутилась канитель, появилась огромная собака, по‑моему, ротвейлер. Мы замерли, пес нас обнюхал и, слава богу, ничего не откусил. Оперативно переместились домой».

Но годы бегут, певцу уже 39 лет. По его словам, он уже давно не ходил на свидания и сейчас даже не знает, как вести себя на встречах с девушками.