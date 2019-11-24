«Сладких снов!» Бочкарева выложила пикантное фото

Наталья Бочкарева , скандально прославившаяся с запутанной кокаиновой историей, восстановила душевное равновесие.

Недавно красавица актриса выложила в инстаграме откровенный снимок — с распущенными волосами, в мужской рубашке на голое тело, — и написала в микроблоге:

«Спокойной ночи, дорогие мои люди! Сладких снов!»

Подписчики дружно рассыпались в комплиментах, приправленных, правда, малой толикой яда. В частности, Наталье напомнили о «кокаине в трусах».

«Оценили», « Хороша!», «просто красотка супер, наша любима кокаинщица», «Че та трусов не видно, больше их не носит, чтоб там ничего не нашли», « Да как тут заснуть теперь!»