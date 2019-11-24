«Предательница»: Ветлицкой напомнили, как «хаяла Родину»

В свое время Наталья Ветлицкая , которая уехала 15 лет назад из России Испанию , позволяла себе достаточно резкие высказывания о людях и событиях ее родной страны.

Как оказалось, пользователи сети это хорошо помнят. И не преминули потребовать ответа, в том числе в комментариях к видео на странице выпуска передачи «Привет, Андрей!» на YouTube, куда Ветлицкая была приглашена в качестве гостьи.

Причиной своего отъезда из России Наталья назвала заботу о здоровье дочери.

«Уехала я чисто по медицинским причинам своего ребенка. Я родилась здесь, мне нравится жить у себя дома, среди людей, говорящих на моем языке, в своем любимом климате, я, например, не люблю жару. Я сделала выбор в пользу моего ребенка. Я только год назад обнаружила, что прошло так много лет. Казалось, я только приехала в Испанию», — приводит слова звезды Tsargrad.tv.

Тем не менее, фолловеры обратили внимание, что вокруг звезды 90-х начала раскручиваться большая промо-акция.

Она стала героиней передачи Малахова, ей сделали пиар-страничку в инстаграме, где предлагают билеты на концерты Ветлицкой, планируемые в 2020 году.

Мнения публики разделились в неравных долях. Некоторые поддерживают Наталью

«Наталья, с возвращением!», «Она вернулась! Она шикарна! Она просто неповторима! Боже, какое это счастье», «Вчера интервью смотрел: умничка, адекват и красивая женщина!», « Не слушайте никого! Люди сейчас все злые и завистливые!».

Но большинство настроены скептически, а то и воинственно.