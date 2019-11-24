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«Предательница»: Ветлицкой напомнили, как «хаяла Родину» 

Рамблер 21 минуту назад
В свое время Наталья Ветлицкая, которая уехала 15 лет назад из России в Испанию, позволяла себе достаточно резкие высказывания о людях и событиях ее родной страны.
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Как оказалось, пользователи сети это хорошо помнят. И не преминули потребовать ответа, в том числе в комментариях к видео на странице выпуска передачи «Привет, Андрей!» на YouTube, куда Ветлицкая была приглашена в качестве гостьи.
Причиной своего отъезда из России Наталья назвала заботу о здоровье дочери.
«Уехала я чисто по медицинским причинам своего ребенка. Я родилась здесь, мне нравится жить у себя дома, среди людей, говорящих на моем языке, в своем любимом климате, я, например, не люблю жару. Я сделала выбор в пользу моего ребенка. Я только год назад обнаружила, что прошло так много лет. Казалось, я только приехала в Испанию», — приводит слова звезды Tsargrad.tv.
Тем не менее, фолловеры обратили внимание, что вокруг звезды 90-х начала раскручиваться большая промо-акция.
Она стала героиней передачи Малахова, ей сделали пиар-страничку в инстаграме, где предлагают билеты на концерты Ветлицкой, планируемые в 2020 году.
Мнения публики разделились в неравных долях. Некоторые поддерживают Наталью
«Наталья, с возвращением!», «Она вернулась! Она шикарна! Она просто неповторима! Боже, какое это счастье», «Вчера интервью смотрел: умничка, адекват и красивая женщина!», « Не слушайте никого! Люди сейчас все злые и завистливые!».
Но большинство настроены скептически, а то и воинственно.
«А правду никто не хочет написать? Пострашнела жутко, у Малахова невозможно было на нее смотреть. Кто попрется на ее концерт. Гадила она на нас, а теперь посмеется», «Ее никто в России не ждет, может, только какие-то поехавшие на 90-х», «…надеюсь, никто на ее концерты не пойдет», «Предательница, хаяла Родину, находясь за рубежом».
Как писал «Рамблер», певица Наталья Ветлицкая, вернувшаяся в Россию после долгих лет жизни в Испании, удивлена тем, что в СМИ и социальных сетях обсуждают ее материальное положение.
Комментарии10 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Наталья Ветлицкая , Царьград ТВ , Испания
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