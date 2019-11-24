Ветлицкая: повалил на пол и начал душить

Ветлицкая рассказала, как ее пытались убить

Артисту нельзя было употреблять алкоголь, однако он регулярно нарушал эти запреты, вспоминает Ветлицкая. По ее словам, когда звезда заявила о расставании, Смеян напал на нее. «Сказал: „Ты со мной жить не хочешь, поэтому я тебя убью“… Повалил на пол, сел сверху и начал душить», — пояснила певица, которую в этот момент била нервная дрожь.

Позднее, когда Ветлицкая жила уже одна, Смеян снова пришел к ней домой под предлогом забрать вещи. Артистка впустила его и пошла краситься в ванную. Смеян, по ее словам, включил музыку на всю громкость и начал выламывать дверь уборной. Тогда Ветлицкая выбежала из квартиры, еле увернувшись от разъяренного мужа. Спас сосед, живущий на несколько этажей ниже. «Когда я вернулась в квартиру с участковым, то увидела на столе огромный тесак. Он хотел зарезать меня, если бы я вернулась сама», — заключила звезда 90-х.