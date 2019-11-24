Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
США определились, хотят ли войны с Россией
США определились, хотят ли войны с Россией
Армия
Семенович метнула туфлей в Путина
Семенович метнула туфлей в Путина
Шоу-бизнес
Адвокат Трампа нашел доказательства вины Байдена
Адвокат Трампа нашел доказательства вины Байдена
В мире
Данные клиентов крупного банка выбросили на улице
Данные клиентов крупного банка выбросили на улице
Происшествия

Вайкуле осталась недовольна аплодисментами на «Золотом граммофоне» 

Teleprogramma.pro 42 минуты назад
Вайкуле осталась недовольна аплодисментами
Фото: globallookpress.com
Согласно заведенной организаторами «Золотого граммофона» традиции, каждый год одна из статуэток вручается певцу, заслужившему награду за былые заслуги. На закончившейся недавно 23-й церемонии вручения премии такой особенный, почетный «Золотой граммофон» вручил генеральный продюсер «РМГ» Сергей Балдин.
«Есть традиция вручать почетный граммофон тем, кто своим, творчеством, работой, отношением к слушателям, заслужил всенародную любовь. Эта большая награда в этом году досталась Лайме Вайкуле», — сказал Балдин.
Когда на сцене появилась певица, в зале, конечно, раздались аплодисменты, но они совсем не понравились звезде.
«Что-то вы не очень хорошо хлопали мне сегодня. Вроде, сегодня мне будут вручать что-то самое-самое-самое, а аплодисменты — так, между прочим, как-будто пепельницу мне дали», — шутя, заметила певица.
Публика в зале оживилась и поприветствовала артистку как надо, Лайма Вайкуле поблагодарила «Русское радио» за награду, признавшись, что такой у нее еще не было. Она всегда зарабатывала концертами деньги и на «Золотой граммофон» все не было времени побывать. Вот сейчас, как отметила певица, время пришло.
«Спасибо большое, что не забыли меня», — сказала звезда.
Напомним, в этом году дважды обладателями «Золотого граммофона» стали четыре звезды — Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и Ани Лорак.
Видео дня. Лиса в центре Москвы
Teleprogramma.pro: последние новости
Родители Сенчуковой умерли от рака в течение одного месяца Родители Сенчуковой умерли от рака в течение одного месяца У Петра Чернышева никогда не было снимков Заворотнюк в соцсетях У Петра Чернышева никогда не было снимков Заворотнюк в соцсетях «Отрицать глупо»: Миро посоветовала Брежневой не медлить с разводом «Отрицать глупо»: Миро посоветовала Брежневой не медлить с разводом
Комментарии8 
Теги:
Шоу-бизнес , Валерий Меладзе , Николай Басков , Вера Брежнева , Лайма Вайкуле , Русское Радио
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США определились, хотят ли войны с Россией
США определились, хотят ли войны с Россией 138
Семенович метнула туфлей в Путина
Семенович метнула туфлей в Путина 23
Адвокат Трампа нашел доказательства вины Байдена
Адвокат Трампа нашел доказательства вины Байдена 19
Данные клиентов крупного банка выбросили на улице
Данные клиентов крупного банка выбросили на улице 8
Винокур заступился за Ротару
Винокур заступился за Ротару 14
Видео
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
05:05
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
Политика
Галкин и Вайкуле подшутили над Катей Лель
00:25
Галкин и Вайкуле подшутили над Катей Лель
Шоу-бизнес
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
01:36
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
Общество
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
04:20
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
Образование Общество
Танкер потерпел крушение в Одессе
00:29
Танкер потерпел крушение в Одессе
Происшествия Другое
Что будет с телом умершего на Марсе человека
05:10
Что будет с телом умершего на Марсе человека
Наука и техника
Путин предрек распад Евросоюза
07:49
Путин предрек распад Евросоюза
Политика Европа
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
02:15
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
Происшествия
В деле МН17 появился новый свидетель
03:13
В деле МН17 появился новый свидетель
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение