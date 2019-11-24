Вайкуле осталась недовольна аплодисментами на «Золотом граммофоне»

Согласно заведенной организаторами «Золотого граммофона» традиции, каждый год одна из статуэток вручается певцу, заслужившему награду за былые заслуги. На закончившейся недавно 23-й церемонии вручения премии такой особенный, почетный «Золотой граммофон» вручил генеральный продюсер «РМГ» Сергей Балдин.

«Есть традиция вручать почетный граммофон тем, кто своим, творчеством, работой, отношением к слушателям, заслужил всенародную любовь. Эта большая награда в этом году досталась Лайме Вайкуле», — сказал Балдин.

Когда на сцене появилась певица, в зале, конечно, раздались аплодисменты, но они совсем не понравились звезде.

«Что-то вы не очень хорошо хлопали мне сегодня. Вроде, сегодня мне будут вручать что-то самое-самое-самое, а аплодисменты — так, между прочим, как-будто пепельницу мне дали», — шутя, заметила певица.

Публика в зале оживилась и поприветствовала артистку как надо, Лайма Вайкуле поблагодарила «Русское радио» за награду, признавшись, что такой у нее еще не было. Она всегда зарабатывала концертами деньги и на «Золотой граммофон» все не было времени побывать. Вот сейчас, как отметила певица, время пришло.