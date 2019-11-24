Вайкуле осталась недовольна аплодисментами

«Не очень хорошо хлопали»: Вайкуле вручили «Золотой граммофон

На 23-й церемонии вручения наград организаторы «Золотого граммофона» особенный приз — за былые заслуги — достался Лайме Вайкуле

«Есть традиция вручать почетный граммофон тем, кто своим творчеством, работой, отношением к слушателям заслужил всенародную любовь. Эта большая награда в этом году досталась Лайме Вайкуле», — приводит Teleprogramma.pro слова генерального продюсера Сергея Балдина.

Когда Лайма Вайкуле вышла на сцену для награждения, публика хлопала, но неактивно. Певица «подогрела» зал:

«Что-то вы не очень хорошо хлопали. Вроде сегодня мне будут вручать что-то самое-самое-самое, а аплодисменты — так, между прочим, как будто пепельницу мне дали».

Зрители оживились, и аплодисменты стали бурными. Звезда поблагодарила «Русское радио» за внимание и высокую оценку творчества, и призналась, что давно мечтала попасть на «Золотой граммофон», но из-за напряженного коммерческого концертного графика не получалось это сделать. Но теперь — время пришло.

«Спасибо большое, что не забыли меня», — певица обратилась и к организаторам и к публике.