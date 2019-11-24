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«Не очень хорошо хлопали»: Вайкуле вручили «Золотой граммофон 

Рамблер + ещё 2 29 минут назад
Вайкуле осталась недовольна аплодисментами
Фото: РИА Новости
На 23-й церемонии вручения наград организаторы «Золотого граммофона» особенный приз — за былые заслуги — достался Лайме Вайкуле.
«Есть традиция вручать почетный граммофон тем, кто своим творчеством, работой, отношением к слушателям заслужил всенародную любовь. Эта большая награда в этом году досталась Лайме Вайкуле», — приводит Teleprogramma.pro слова генерального продюсера Сергея Балдина.
Когда Лайма Вайкуле вышла на сцену для награждения, публика хлопала, но неактивно. Певица «подогрела» зал:
«Что-то вы не очень хорошо хлопали. Вроде сегодня мне будут вручать что-то самое-самое-самое, а аплодисменты — так, между прочим, как будто пепельницу мне дали».
Зрители оживились, и аплодисменты стали бурными. Звезда поблагодарила «Русское радио» за внимание и высокую оценку творчества, и призналась, что давно мечтала попасть на «Золотой граммофон», но из-за напряженного коммерческого концертного графика не получалось это сделать. Но теперь — время пришло.
«Спасибо большое, что не забыли меня», — певица обратилась и к организаторам и к публике.
Как ранее писал «Рамблер», певица Лайма Вайкуле выступила за возвращение конкурса «Новая волна» в Юрмалу.
Видео дня. Лиса в центре Москвы
Комментарии99 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Лайма Вайкуле , Русское Радио
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