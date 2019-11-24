Садальский назвал депутатов иностранными агентами

Садальский назвал депутатов Госдумы иностранными агентами

Российский актёр театра и кино Станислав Садальский резко прокомментировал сообщение о двух новых уголовных делах по хищениям на космодроме «Восточный». Он начал с обращения к депутатам Госдумы , утверждающим федеральный бюджет, назвав их иностранными агентами.

Господа депутаты, иностранные агенты! Надо продолжать неограниченно давать деньги Рогозину и пусть врёт и ворует дальше, у нас он не один, Мединский, Шувалов… бюджет для этих господ резиновый, — написал Садальский на своей странице в Instagram.

Актёр также посмеялся по поводу уголовных дел, которые возбудили следователи. Он назвал их скрягами. Мол, что такого в том, что подозреваемые «взяли немного»? Для них это «хоть какое-то вознаграждение за адский труд».

Хватит уже кошмарить бизнес! — пошутил Садальский.

Артист назвал космодром Восточный заколдованным местом — «деньги всё тырят и тырят, а его всё строят и строят».