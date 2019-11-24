Садальский назвал депутатов иностранными агентами

Российский актёр театра и кино Станислав Садальский резко прокомментировал сообщение о двух новых уголовных делах по хищениям на космодроме «Восточный». Он начал с обращения к депутатам Госдумы, утверждающим федеральный бюджет, назвав их иностранными агентами.
Господа депутаты, иностранные агенты! Надо продолжать неограниченно давать деньги Рогозину и пусть врёт и ворует дальше, у нас он не один, Мединский, Шувалов… бюджет для этих господ резиновый, — написал Садальский на своей странице в Instagram.
Актёр также посмеялся по поводу уголовных дел, которые возбудили следователи. Он назвал их скрягами. Мол, что такого в том, что подозреваемые «взяли немного»? Для них это «хоть какое-то вознаграждение за адский труд».
Хватит уже кошмарить бизнес! — пошутил Садальский.
Артист назвал космодром Восточный заколдованным местом — «деньги всё тырят и тырят, а его всё строят и строят».
Ранее News.ru сообщал, что Станислав Садальский прокомментировал решение о продлении полномочий ректора МГУ имени Ломоносова Виктора Садовничего. По его словам, руководитель ведущего отечественного учебного заведения «всё равно уйдёт, как Тулеев, с позором». Садальский отметил, что над Брежневым (18 лет у власти) смеялись, а «Садовничий — 27 лет у руля», и «Госдума разрешила ему остаться во главе МГУ после 80-летия».