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«Деньги тырят и тырят»: Садальский о космодроме «Восточный» 

Рамблер 15 минут назад
Садальский резко высказался о российских депутатах
Фото: РИА Новости
Станислав Садальский в своем инстаграме написал большой пост по поводу уголовных дел о хищениях на космодроме «Восточный».
Начал он с обращения к депутатам Государственной Думы — ведь именно они утверждают бюджет страны, — обозвав их иностранными агентами».
«Господа депутаты, иностранные агенты! Надо продолжать неограниченно давать деньги Рогозину и пусть врет и ворует дальше, у нас он не один, Мединский, Шувалов… бюджет для этих господ резиновый», — пишет актер.
И едко замечает:
«СК РФ возбудил два новых уголовных дела о хищениях космодрома «Восточный». Вот же скряги! Ну, взяли немного, хоть какое-то вознаграждение за адский труд…»
Далее Садальский напоминает о том, что по этой территории уголовные дела открываются одно за другим, а толку никакого.
«Прям заколдованное место какое-то этот космодром Восточный — деньги все тырят и тырят, а его все строят и строят».
Как ранее писал «Рамблер», Станислав Садальский назвал Елену Малышеву «королевой хайпа», после того как ведущая программы «Жить здорово!» выложила в соцсети запись визита врачей, которых вызвала на дом.
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Комментарии44 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Общество , Елена Малышева , Станислав Садальский , Госдума , СКР
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