Садальский резко высказался о российских депутатах

«Деньги тырят и тырят»: Садальский о космодроме «Восточный»

Станислав Садальский в своем инстаграме написал большой пост по поводу уголовных дел о хищениях на космодроме «Восточный».

Начал он с обращения к депутатам Государственной Думы — ведь именно они утверждают бюджет страны, — обозвав их иностранными агентами».

«Господа депутаты, иностранные агенты! Надо продолжать неограниченно давать деньги Рогозину и пусть врет и ворует дальше, у нас он не один, Мединский, Шувалов… бюджет для этих господ резиновый», — пишет актер.

И едко замечает:

«СК РФ возбудил два новых уголовных дела о хищениях космодрома «Восточный». Вот же скряги! Ну, взяли немного, хоть какое-то вознаграждение за адский труд…»

Далее Садальский напоминает о том, что по этой территории уголовные дела открываются одно за другим, а толку никакого.