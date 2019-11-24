Лобода снялась в клипе Линдеманна в образе рабочей

Украинская певица Светлана Лобода появилась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann. Ролик опубликован на YouTube-канале дуэта Lindemann.

События, судя по всему, происходят в Советском Союзе. На кадрах Лобода предстала в роли заводской рабочей в синем халате и косынке. По сюжету героиня Лободы провинилась на производстве, и ее вызвало начальство. Руководитель, которого сыграл Линденман, попытался изнасиловать ее в своем кабинете. Однако девушка вступила в борьбу и разбила голову начальнику.

Ранее Лобода показала в своем Instagram постер клипа, на котором изображены главные герои. На красочном арте певицу несет на руках космонавт.

В подписи к публикации Лобода лишь продублировала название Frau & Mann, однако не стала уточнять, что именно означает это изображение. Подписчики артистки тогда предположили в комментариях, что это может быть постер к клипу и песне группы Lindemann.