Сын Орбакайте прыгнул с небоскреба

Сын Орбакайте прыгнул с небоскрёба

Российский актёр и музыкант Никита Пресняков вместе с супругой Алёной Красновой на отдыхе в Дубае совершили прыжок на аттракционе зиплайн с небоскрёба высотой 170 метров. Максимальная скорость во время падения может достигать 80 км/ч.

Весёлая штучка в Дубае. Не сказал бы, что захватывает от скорости, но если представить, что ничего не держит, то ощущение, будто летишь между зданий как супермен! — говорится в сообщении 28-летнего сына Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего к видео, размещённом в Instagram.

Ранее News.ru сообщал, что невестка Пугачёвой намекнула на скорое «пополнение в семье». Алёна Краснова на своей страничке в Instagram устроила подписчикам импровизированную викторину. Девушка попросила угадать, какие факты о её личной жизни являются правдивыми. Вопросы касались учёбы, знакомства с будущим мужем, наличия родных сестёр и скорого пополнения в семействе.