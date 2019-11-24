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Сын Орбакайте прыгнул с небоскрёба 

News.ru 31 минуту назад
Сын Орбакайте прыгнул с небоскреба
Фото: Instagram
Российский актёр и музыкант Никита Пресняков вместе с супругой Алёной Красновой на отдыхе в Дубае совершили прыжок на аттракционе зиплайн с небоскрёба высотой 170 метров. Максимальная скорость во время падения может достигать 80 км/ч.
Весёлая штучка в Дубае. Не сказал бы, что захватывает от скорости, но если представить, что ничего не держит, то ощущение, будто летишь между зданий как супермен! — говорится в сообщении 28-летнего сына Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего к видео, размещённом в Instagram.
Пресняков добавил, что 22-летняя супруга спускалась параллельно на соседнем тросе.
Ранее News.ru сообщал, что невестка Пугачёвой намекнула на скорое «пополнение в семье». Алёна Краснова на своей страничке в Instagram устроила подписчикам импровизированную викторину. Девушка попросила угадать, какие факты о её личной жизни являются правдивыми. Вопросы касались учёбы, знакомства с будущим мужем, наличия родных сестёр и скорого пополнения в семействе.
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Комментарии1 
Теги:
Шоу-бизнес , Алена Краснова , Кристина Орбакайте , Никита Пресняков , Дубай
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