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«За мат придется заплатить»: Шнуров и Noize MC провели баттл на сцене 

Рамблер + ещё 9 6 минут назад
Шнурова и Noize MC оштрафовали за поэтическую дуэль
Фото: РИА Новости
Фронтмен группировки «Ленинград Сергей Шнуров и Иван Алексеев (Noize MC), рэп-исполнитель, провели поэтическую дуэль на сцене стадиона «ЦСК-Арена».
Шнуров одержал победу, но борьба была напряженной. Итоговый счет 4:3 в его пользу.
Баттл был, в частности, и музыкальным, например, требовалось в своем, четко узнаваемом стиле, допеть хит конкурента, — рассказывает Ura.news.
Как водится, без ненормативной лексики баттл не обошелся. И после концерта в гримерку Ивана Алексеева пришли сотрудники полиции. Рэпер даже сфотографировался с ними на память и выложил фотографию в инстаграме.
Теперь ему следует оплатить штраф.
«За мат придется заплатить. Спасибо вам, что у меня есть на это деньги!» — обратился Noize MC к подписчикам.
Сергей Шнуров же никак не прокомментировал событие.
Информации о том, был ли он также оштрафован за нецензурную лексику, пока нет.
Как сообщал «Рамблер», выбор победителя в поединках на восьмом сезоне шоу "Голос" первого канала Сергеем Шнуровым вызвал неоднозначную реакцию как у зрителей, так и у других наставников.
Видео дня. Лиса в центре Москвы
Комментарии2 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Иван Алексеев , Сергей Шнуров
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