Шнурова и Noize MC оштрафовали за поэтическую дуэль

«За мат придется заплатить»: Шнуров и Noize MC провели баттл на сцене

Шнуров одержал победу, но борьба была напряженной. Итоговый счет 4:3 в его пользу.

Баттл был, в частности, и музыкальным, например, требовалось в своем, четко узнаваемом стиле, допеть хит конкурента, — рассказывает Ura.news.

Как водится, без ненормативной лексики баттл не обошелся. И после концерта в гримерку Ивана Алексеева пришли сотрудники полиции. Рэпер даже сфотографировался с ними на память и выложил фотографию в инстаграме.

Теперь ему следует оплатить штраф.

«За мат придется заплатить. Спасибо вам, что у меня есть на это деньги!» — обратился Noize MC к подписчикам.

Сергей Шнуров же никак не прокомментировал событие.

Информации о том, был ли он также оштрафован за нецензурную лексику, пока нет.