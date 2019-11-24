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Полицейские оштрафовали Шнурова и Noize MC за поэтическую дуэль 

Ura.Ru + ещё 1 35 минут назад
Шнурова и Noize MC оштрафовали за поэтическую дуэль
Фото: URA.RU
Полиция оштрафовала за мат на сцене рэп-исполнителя Ивана Алексеева (Noize MC), и возможно, лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова. Артисты провели музыкальный баттл с ненормативной лексикой на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве.
Как сообщил Noize MC на своей странице в Instagram, ему придется выплатить штраф.
«За мат придется заплатить. Спасибо вам, что у меня есть на это деньги!» — поблагодарил рэпер своих поклонников.
В соцсети он опубликовал фото с сотрудниками полиции, которые нагрянули в его гримерку после концерта.
Оштрафовали ли знаменитого матерщинника Шнурова, достоверно неизвестно. Сам он состоявшийся батлл пока никак не прокомментировал.
Шнуров со своей группировкой одержал победу над Noize MC. Как пишет life.ru, словесная и музыкальная дуэль завершилась со счетом 4:3. В одном из раундов, например, нужно было допеть хит соперника, однако сделать это в своем узнаваемом стиле.
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Теги:
Шоу-бизнес , Иван Алексеев , Сергей Шнуров , Москва
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