Александр Малинин опять предал американскую дочь

Российский певец и композитор Александр Малинин поздравил своих близнецов Фрола и Устинью с очередным днём рождения. Рожденным в браке с его третьей супругой Эммой молодым людям 23 ноября исполнилось по 19 лет.

В поздравлении, которое любящий отец разместил на своей странице в Instagram, он не забыл указать, что ему дороги и их братья — Никита (сын от первый жены) и Антон (приёмный сын). Однако в большом поздравительном тексте певец ни словом не обмолвился ещё об одном своём ребёнке — дочери Кире.

Ранее News.ru сообщал, что Александр Малинин к чемпионату мира по футболу — 2018, который проходил в России, вместе с дочерью Устиньей адаптировали хит 70-х Moskau группы Dschinghis Khan («Чингисхан»). Однако музыкальный пас не пробил сердца пользователей Сети. Юзеры, посмотревшие клип, заявили, что «испытывают глазную боль и дискомфорт в ушах» после увиденного и услышанного.