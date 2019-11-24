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Александр Малинин опять предал американскую дочь 

News.ru 14 минут назад
Малинин опять забыл об американской дочери
Фото: globallookpress.com
Российский певец и композитор Александр Малинин поздравил своих близнецов Фрола и Устинью с очередным днём рождения. Рожденным в браке с его третьей супругой Эммой молодым людям 23 ноября исполнилось по 19 лет.
В поздравлении, которое любящий отец разместил на своей странице в Instagram, он не забыл указать, что ему дороги и их братья — Никита (сын от первый жены) и Антон (приёмный сын). Однако в большом поздравительном тексте певец ни словом не обмолвился ещё об одном своём ребёнке — дочери Кире.
Она родилась в 1985 году в браке со второй женой Малинина — певицей Ольгой Зарубиной. В 1991 году мать с дочерью эмигрировали в США. Своё отцовство Малинин признал, только когда Кире исполнилось 26 лет. Однако никогда не говорил о ней, как о члене семьи.
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Любимые мои Фрол и Устинья, с Днем Рождения! Я счастлив, что 19 лет назад именно нас с мамой вы выбрали своими родителями и наполнили нашу жизнь новым огромным счастьем. У вас два прекрасных старших брата — Антон и Никита, которых я люблю не меньше, но именно с вами я по-настоящему почувствовал себя папой! Я благодарен вам за ваши улыбки, ваше доверие, вашу искренность, за каждый мой прожитый день, наполненный вашими голосами и вашей любовью! Родные мои, вы такие разные и такие талантливые! Каждый из вас уверено идет по своему выбранному пути и я горд за каждый ваш шаг! Я хочу, чтобы вы сохранили в себе тот яркий свет, то горение, которые сегодня помогают вам творить и подниматься всё выше и выше. Если вам будет трудно, я подставлю своё плечо. Если вам будет радостно — я разделю с вами вашу радость и умножу её на свою гордость за вас! Я люблю вас!❤️ #устиньямалинина #фролмалинин #деньрождения #праздник #двойняшки #любимыедети

Публикация от  Александр Малинин (@alexandr_malinin)

Ранее News.ru сообщал, что Александр Малинин к чемпионату мира по футболу — 2018, который проходил в России, вместе с дочерью Устиньей адаптировали хит 70-х Moskau группы Dschinghis Khan («Чингисхан»). Однако музыкальный пас не пробил сердца пользователей Сети. Юзеры, посмотревшие клип, заявили, что «испытывают глазную боль и дискомфорт в ушах» после увиденного и услышанного.
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Комментарии1 
Теги:
Шоу-бизнес , Александр Малинин
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