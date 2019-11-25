Шутку Светлакова вырезали из эфира «Первого канала»

По его словам, шутка касалась реакции «Уральских пельменей» на низкую оценку, которую им поставил Юлий Гусман. Сергею Светлакову удалось провести достаточно яркую импровизированную беседу Юлием Гусманом, отметил Исаев.

«Не буду пока говорить, о чем там шла речь. Надеюсь, что зрители все-таки дождутся отдельной нарезки всего того, что не вошло в эфир, и увидят это на сайте КВН и в социальных сетях», — подчеркнул он.

При этом, по мнению директора «Уральский пельменей», шутка не попала в эфир из-за ограниченного времени, а не из-за цензуры.