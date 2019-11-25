Прозвучавшая в рамках «Встречи выпускников КВН» шутка «Уральских пельменей», адресованная постоянному члену жюри Юлию Гусману, не попала в эфир. Об этом «URA.RU» заявил директор и участник команды Сергей Исаев.
По его словам, шутка касалась реакции «Уральских пельменей» на низкую оценку, которую им поставил Юлий Гусман. Сергею Светлакову удалось провести достаточно яркую импровизированную беседу Юлием Гусманом, отметил Исаев.
«Не буду пока говорить, о чем там шла речь. Надеюсь, что зрители все-таки дождутся отдельной нарезки всего того, что не вошло в эфир, и увидят это на сайте КВН и в социальных сетях», — подчеркнул он.
При этом, по мнению директора «Уральский пельменей», шутка не попала в эфир из-за ограниченного времени, а не из-за цензуры.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Максим Галкин в ходе концерта в Новосибирске заявил о наличии на отечественном ТВ цензуры. По его словам, говорить с телеэкрана можно не все. Позже в прессу просочилась информация со ссылкой на советника гендиректора «Первого канала» Александра Невзорова, что из-за скандальных заявлений юмориста были отменены несколько его концертов.