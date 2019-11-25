Первый канал вырезал из эфира шутку про Светлакова

Из эфира Первого канала вырезали шутку про Светлакова

В эфире «Первого канала» были показаны далеко не все шутки, прозвучавшие в рамках «Встречи выпускников КВН». В частности была вырезана шутка команды «Уральские пельмени», адресованная постоянному члену жюри КВН, основателю премии «Ника» Юлию Гусману . Об этом «URA.RU» рассказал директор и участник «Уральских пельменей» Сергей Исаев

Как объяснил собеседник агентства, тогда после «Разминки» он вместе с шоуменом Сергеем Светлаковым , который на время вернулся в состав «Уральских пельменей», придумали шуточную реакцию команды на низкую оценку, которую им поставил Юлий Гусман. В итоге Светлакову удалось провести достаточно яркую импровизированную беседу с членом жюри КВН.

«Не буду пока говорить, о чем там шла речь, но надеюсь, что зрители все-таки дождутся отдельной нарезки всего того, что не вошло в эфир, и увидят это на сайте КВН и в социальных сетях», — поделился с «URA.RU» Сергей Исаев.

При этом директор «Уральский пельменей» не думает, что шутка была вырезана из-за цензуры, и связывает это с ограниченным временем эфира.

Узнать о том, с чем именно было связано решение убрать из эфира некоторые шутки команд КВН, в пресс-службе Первого канала «URA.RU» пока не удалось.

Ранее Сергей Светлаков говорил о том, что в свое время программа «Прожекторперисхилтон», которая выходила в эфире Первого канала, была закрыта из-за цензуры — формат отечественных телеканалов не позволил шутить на некоторые темы, напоминает телеканал 360.