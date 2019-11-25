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Из эфира Первого канала вырезали шутку про Светлакова 

Ura.Ru + ещё 4 31 минуту назад
Первый канал вырезал из эфира шутку про Светлакова
Фото: РИА Новости
В эфире «Первого канала» были показаны далеко не все шутки, прозвучавшие в рамках «Встречи выпускников КВН». В частности была вырезана шутка команды «Уральские пельмени», адресованная постоянному члену жюри КВН, основателю премии «Ника» Юлию Гусману. Об этом «URA.RU» рассказал директор и участник «Уральских пельменей» Сергей Исаев.
Как объяснил собеседник агентства, тогда после «Разминки» он вместе с шоуменом Сергеем Светлаковым, который на время вернулся в состав «Уральских пельменей», придумали шуточную реакцию команды на низкую оценку, которую им поставил Юлий Гусман. В итоге Светлакову удалось провести достаточно яркую импровизированную беседу с членом жюри КВН.
«Не буду пока говорить, о чем там шла речь, но надеюсь, что зрители все-таки дождутся отдельной нарезки всего того, что не вошло в эфир, и увидят это на сайте КВН и в социальных сетях», — поделился с «URA.RU» Сергей Исаев.
При этом директор «Уральский пельменей» не думает, что шутка была вырезана из-за цензуры, и связывает это с ограниченным временем эфира.
Узнать о том, с чем именно было связано решение убрать из эфира некоторые шутки команд КВН, в пресс-службе Первого канала «URA.RU» пока не удалось.
Ранее Сергей Светлаков говорил о том, что в свое время программа «Прожекторперисхилтон», которая выходила в эфире Первого канала, была закрыта из-за цензуры — формат отечественных телеканалов не позволил шутить на некоторые темы, напоминает телеканал 360.
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Теги:
Шоу-бизнес , Сергей Исаев , Юлий Гусман , Сергей Светлаков , Телеканал "360° Подмосковье"
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