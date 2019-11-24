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Лидер «Машины времени» Макаревич заявил об отсутствии цензуры в России 

Ura.Ru + ещё 3 56 минут назад
Макаревич заявил об отсутствии цензуры в России
Фото: URA.RU
Рок-музыкант Андрей Макаревич, являющийся лидером группы «Машина времени», полагает, что государственной цензуры в России на данный момент нет. По словам рокера, его концерты в российских городах окончательно перестали отменять уже более года назад.
Макаревич считает, что крайне жесткая цензура существовала во времена СССР, а в сегодняшней России ничего подобного уже попросту нет.
«Сегодня я не ощущаю никакой цензуры. Что касается литературной работы какой-то, там цензуры просто нет. А что касается песен — на радиостанциях у нас полная свобода, и если уж нас хотят транслировать, то неважно, на какие темы мы поем. Не все радиостанции просто считают, что мы их формат, — ну, им виднее», — заявил музыкант в интервью «Новой газете».
Также лидер «Машины времени» не считает, что государство использует цензуру на телеканалах.
«А на телевидении… Сейчас какая-то странная штука происходит: кто-то приглашает, кто-то продолжает игнорировать. Я думаю, у каждого своя внутренняя цензура. Вряд ли насчет нас сейчас существует какое-то указание, просто некоторые не хотят его получить задним числом, вот и все», — добавил он.
Макаревич выразил удовлетворение тем обстоятельством, что его концерты в городах России перестали отменять «по звонку сверху». Он утверждает, что подобных инцидентов не происходило уже более года.
«Сейчас злобная волна практически закончилась», — подчеркнул певец, отметив, что он по-прежнему готов в любое время жестко критиковать присоединение Крыма к России и позицию руководства страны по «украинскому вопросу».
Ранее о наличии государственной цензуры в России заявил популярный юморист Максим Галкин. Он отметил, что раньше можно было шутить на политические темы, а сейчас «не все можно говорить». Кроме того, Галкин признался, что его «достало», что на российском ТВ постоянно обсуждают Украину и политическую жизнь этой страны.
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Комментарии4 
Теги:
Шоу-бизнес , Андрей Макаревич , Максим Галкин
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