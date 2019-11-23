Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В истории с танкером под Одессой нашли странности
В истории с танкером под Одессой нашли странности
Происшествия
Рогозин доложил Путину о графике строительства "Восточного"
Рогозин доложил Путину о графике строительства "Восточного"
Политика
Зеленский предложит новую инициативу по Донбассу
Зеленский предложит новую инициативу по Донбассу
В мире
В СВР отреагировали на инцидент в Южно-Китайском море
В СВР отреагировали на инцидент в Южно-Китайском море
Политика

Александр Малинин вновь предал дочь 

Рамблер 31 минуту назад
Александр Малинин вновь предал дочь
Фото: Instagram
Известный исполнитель — замечательный отец. Вот только не для всех своих детей.
У близнецов Фрола и Устиньи, рожденных в браке с его супругой Эммой, день рождения. Малинин посвятил им трогательное поздравление, в котором не забыл отметить, что ему очень дороги и их братья — Никита (сын от первый жены) и Антон (приемный сын).
«Любимые мои Фрол и Устинья, с Днем Рождения! Я счастлив, что 19 лет назад именно нас с мамой вы выбрали своими родителями и наполнили нашу жизнь новым огромным счастьем. У вас два прекрасных старших брата — Антон и Никита, которых я люблю не меньше, но именно с вами я по-настоящему почувствовал себя папой!»
Но дело в том, что у Малинина есть еще один ребенок — дочь Кира от брака с Ольгой Зарубиной.
От нее он открестился много лет назад, воспитывал Киру отчим, и певец даже не упоминает о дочери, как члене семьи.
Как ранее писал «Рамблер», дочь музыканта Александра Малинина от брака с певицей Ольгой Зарубиной Кира хотела покончить с собой после беседы с отцом.
Видео дня. Лиса в центре Москвы
Комментарии 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Александр Малинин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В истории с танкером под Одессой нашли странности
В истории с танкером под Одессой нашли странности 18
Рогозин доложил Путину о графике строительства «Восточного»
Рогозин доложил Путину о графике строительства «Восточного» 30
Зеленский предложит новую инициативу по Донбассу
Зеленский предложит новую инициативу по Донбассу 65
В СВР отреагировали на инцидент в Южно-Китайском море
В СВР отреагировали на инцидент в Южно-Китайском море 84
Украинских военных подорвали в Донбассе
Украинских военных подорвали в Донбассе 484
Видео
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
05:05
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
Политика
Галкин и Вайкуле подшутили над Катей Лель
00:25
Галкин и Вайкуле подшутили над Катей Лель
Шоу-бизнес
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
01:36
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
Общество
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
04:20
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
Образование Общество
Танкер потерпел крушение в Одессе
00:29
Танкер потерпел крушение в Одессе
Происшествия Другое
Что будет с телом умершего на Марсе человека
05:10
Что будет с телом умершего на Марсе человека
Наука и техника
Путин предрек распад Евросоюза
07:49
Путин предрек распад Евросоюза
Политика Европа
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
02:15
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
Происшествия
В деле МН17 появился новый свидетель
03:13
В деле МН17 появился новый свидетель
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение