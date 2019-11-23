Александр Малинин вновь предал дочь

Известный исполнитель — замечательный отец. Вот только не для всех своих детей.

У близнецов Фрола и Устиньи, рожденных в браке с его супругой Эммой, день рождения. Малинин посвятил им трогательное поздравление, в котором не забыл отметить, что ему очень дороги и их братья — Никита (сын от первый жены) и Антон (приемный сын).

«Любимые мои Фрол и Устинья, с Днем Рождения! Я счастлив, что 19 лет назад именно нас с мамой вы выбрали своими родителями и наполнили нашу жизнь новым огромным счастьем. У вас два прекрасных старших брата — Антон и Никита, которых я люблю не меньше, но именно с вами я по-настоящему почувствовал себя папой!»

Но дело в том, что у Малинина есть еще один ребенок — дочь Кира от брака с Ольгой Зарубиной.

От нее он открестился много лет назад, воспитывал Киру отчим, и певец даже не упоминает о дочери, как члене семьи.