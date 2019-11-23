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Политика

Вера Брежнева делает капельницы для омоложения 

Рамблер 2 часа назад
Вера Брежнева делает капельницы для омоложения
Фото: РИА Новости
Вера Брежнева на фоне слухов о разладе с мужем занялась омоложением организма.
Телеграм-канал «Только никому» рассказал, что звезды шоу-бизнеса ежегодно повально увлекаются различными «чудодейственными» процедурами.
«В конце прошлого года [кто помнит] у звёзд был тренд на больничные палаты и капельницы. Тогда Лобода даже отменила концерты из-за операции, Анита Цой поддерживала, как могла из другой палаты видосами в сторис тоже с капельницей. В конце этого года снова тренд на капельницы, но витаминные для здоровья и красоты. Вера Брежнева хвастает в сторис, что тоже, как другие звёзды, ставит себе правильно подобранные коктейли».
Брежнева действительно написала в сториз инстаграма:
"Капельница витаминная, для профилактики и поддержания. Ноябрь, он такой".
Как писал "Рамблер", в последнее время в сети идет активное обсуждение проблем в семье Меладзе-Брежневой. Константину приписывается роман с солисткой «ВИА ГРА» Эрикой Герцег.
Видео дня. Лиса в центре Москвы
Комментарии1 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Анита Цой , Эрика Герцег , Вера Брежнева
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