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Волочкова травмировалась о льдины своей купели 

WomanHit.ru + ещё 5 1 час назад
Волочкова травмировалась о льдины своей купели
Фото: Instagram
Звезда российского балета и шоу-бизнеса Анастасия Волочкова является ярой поклонницей оздоровительных практик, таких как баня и моржевание. Недавно артистка пожаловалась подписчикам личной страницы «Инстаграма», что травмировалась во время одной из них — порезалась о льдины своей купели.
В качестве доказательства своих слов балерина опубликовала в сторис селфи в микро-бикини, прикрыв грудь полотенцем. На снимке можно разглядеть небольшой шрам — царапину в районе левого бока. Стоит отметить, что в последнее время знаменитость заметно постройнела. Недавно она делилась с поклонниками рецептом полезного напитка для похудения из натуральных ингредиентов.
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Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова
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