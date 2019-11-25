Волочкова травмировалась о льдины своей купели

Звезда российского балета и шоу-бизнеса Анастасия Волочкова является ярой поклонницей оздоровительных практик, таких как баня и моржевание. Недавно артистка пожаловалась подписчикам личной страницы «Инстаграма», что травмировалась во время одной из них — порезалась о льдины своей купели.

В качестве доказательства своих слов балерина опубликовала в сторис селфи в микро-бикини, прикрыв грудь полотенцем. На снимке можно разглядеть небольшой шрам — царапину в районе левого бока. Стоит отметить, что в последнее время знаменитость заметно постройнела. Недавно она делилась с поклонниками рецептом полезного напитка для похудения из натуральных ингредиентов.