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Травля Ротару — «это чей-то заказ»: утверждает директор певицы 

Рамблер 34 минуты назад
«Был какой-то заказ»: директор Ротару сделал заявление
Фото: РИА Новости
Знаменитую исполнительницу целенаправленно травят. Об этом рассказал концертный директор певицы Сергей Лавров.
Напомним, что Ротару обвиняют в финансировании украинских силовиков, и многие критики требуют лишить ее звания Народной артистки СССР.
«Мы думаем, что, скорей всего, это был какой-то заказ. София Михайловна один раз не приехала на «Песню года», и то только потому, что на Украине было объявлено военное положение, и мужчинам был запрещен выезд из страны. Ротару ведь ездит не одна, у нее целая команда, в которой есть и мужчины», — приводят его слова Ura.news.
Что же касается слухов о том, что Ротару перечисляла деньги ВСУ, то это, по мнению Лаврова, также является оговором.
«Мы не понимаем, откуда взялась эта информация. То, что Ротару финансировала какие-либо военные истории, это просто заведомо ложные сведения, из-за которых можно подать в суд».
В равно степени не соответствуют действительности и домыслы о том, что Ротару едет в Россию «на заработки».
Сергей Лавров напомнил, что «Песня года» — это мероприятие, за выступление на котором артисты не получают гонораров.
Как сообщал «Рамблер», телеведущая Ангелина Вовк обещала принципиально не идти на российский концерт Софии Ротару. Она раскритиковала Ротару за ту двойственную позицию, которую певица заняла по отношению к России.
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Комментарии188 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Ангелина Вовк , Сергей Лавров , София Ротару
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