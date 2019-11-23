«Был какой-то заказ»: директор Ротару сделал заявление

Травля Ротару — «это чей-то заказ»: утверждает директор певицы

Знаменитую исполнительницу целенаправленно травят. Об этом рассказал концертный директор певицы Сергей Лавров

Напомним, что Ротару обвиняют в финансировании украинских силовиков, и многие критики требуют лишить ее звания Народной артистки СССР.

«Мы думаем, что, скорей всего, это был какой-то заказ. София Михайловна один раз не приехала на «Песню года», и то только потому, что на Украине было объявлено военное положение, и мужчинам был запрещен выезд из страны. Ротару ведь ездит не одна, у нее целая команда, в которой есть и мужчины», — приводят его слова Ura.news.

Что же касается слухов о том, что Ротару перечисляла деньги ВСУ, то это, по мнению Лаврова, также является оговором.

«Мы не понимаем, откуда взялась эта информация. То, что Ротару финансировала какие-либо военные истории, это просто заведомо ложные сведения, из-за которых можно подать в суд».

В равно степени не соответствуют действительности и домыслы о том, что Ротару едет в Россию «на заработки».

Сергей Лавров напомнил, что «Песня года» — это мероприятие, за выступление на котором артисты не получают гонораров.