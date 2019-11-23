«Был какой-то заказ»: директор Ротару сделал заявление

Директор Ротару объяснил, почему певицу травят в России

Критика Софии Ротару и призывы лишить ее звания Народной артистки СССР являются заказной информацией. Позицию артистки передал «URA.RU» ее концертный директор Сергей Лавров , отвечая на предъявленные певице обвинения в спонсировании украинских военных.

«Мы думаем, что, скорей всего, это был какой-то заказ. София Михайловна один раз не приехала на «Песню года», и то только потому, что на Украине было объявлено военное положение, и мужчинам был запрещен выезд из страны. Ротару ведь ездит не одна, у неё целая команда, в которой есть и мужчины», — пояснил он.

Он также рассказал, что все слухи, что Ротару финансировала каких-то военных — клевета.

«Мы не понимаем, откуда взялась эта информация. То, что Ротару финансировала какие-либо военные истории, это просто заведомо ложные сведения, из-за которых можно подать в суд», — добавил концертный директор.

Лавров подчеркнул, что певица абсолютно неконфликтный человек, и только поэтому не будет подавать на обидчиков в суд.

Концертный директор отметил, что все обвинения в том, что Ротару едет в Россию, только чтобы заработать, не соответствуют действительности.

«В этом году София Михайловна выступит только на «Песне года», а это, между прочим, бесплатное мероприятие. Артисты никогда не получали денег за выступление на этом концерте. Ротару уже много лет отказывается от коммерческих выступлений и проводит их очень редко», — рассказал Лавров.