Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин призвал "терзать и трясти" чиновников
Путин призвал "терзать и трясти" чиновников
Политика
Сирийская казнь: убийцами могли быть россияне
Сирийская казнь: убийцами могли быть россияне
В мире
Россия снова готовится биться за Курилы
Россия снова готовится биться за Курилы
Политика
Ради детей: Учительницу задержали за "бомбу" в зоопарке
Ради детей: Учительницу задержали за "бомбу" в зоопарке
Происшествия

Директор Ротару объяснил, почему певицу травят в России 

Ura.Ru 51 минуту назад
«Был какой-то заказ»: директор Ротару сделал заявление
Фото: globallookpress.com
Критика Софии Ротару и призывы лишить ее звания Народной артистки СССР являются заказной информацией. Позицию артистки передал «URA.RU» ее концертный директор Сергей Лавров, отвечая на предъявленные певице обвинения в спонсировании украинских военных.
«Мы думаем, что, скорей всего, это был какой-то заказ. София Михайловна один раз не приехала на «Песню года», и то только потому, что на Украине было объявлено военное положение, и мужчинам был запрещен выезд из страны. Ротару ведь ездит не одна, у неё целая команда, в которой есть и мужчины», — пояснил он.
Он также рассказал, что все слухи, что Ротару финансировала каких-то военных — клевета.
«Мы не понимаем, откуда взялась эта информация. То, что Ротару финансировала какие-либо военные истории, это просто заведомо ложные сведения, из-за которых можно подать в суд», — добавил концертный директор.
Лавров подчеркнул, что певица абсолютно неконфликтный человек, и только поэтому не будет подавать на обидчиков в суд.
Концертный директор отметил, что все обвинения в том, что Ротару едет в Россию, только чтобы заработать, не соответствуют действительности.
«В этом году София Михайловна выступит только на «Песне года», а это, между прочим, бесплатное мероприятие. Артисты никогда не получали денег за выступление на этом концерте. Ротару уже много лет отказывается от коммерческих выступлений и проводит их очень редко», — рассказал Лавров.
Как писало «URA.RU», публицист Анатолий Вассерман в своем блоге предположил, что гонорары от новогодних выступлений Ротару в России пойдут на спонсирование украинских военных. Позднее эксперт Госдумы Вадим Манукян заявил, что Ротару следует лишить звания Народной артистки СССР.
Видео дня. Лиса в центре Москвы
Ura.Ru: последние новости
Эксперт Госдумы объяснил, как можно лишить Ротару звания народной артистки Эксперт Госдумы объяснил, как можно лишить Ротару звания народной артистки Эксперт Госдумы объяснил, как можно лишить Ротару звания народной артистки Эксперт Госдумы объяснил, как можно лишить Ротару звания народной артистки Пугачева потеряла миллионы долларов из-за краха своей бизнес-империи Пугачева потеряла миллионы долларов из-за краха своей бизнес-империи
Комментарии112 
Теги:
Шоу-бизнес , Анатолий Вассерман , Сергей Лавров , София Ротару , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин призвал «терзать и трясти» чиновников
Путин призвал «терзать и трясти» чиновников 91
Сирийская казнь: убийцами могли быть россияне
Сирийская казнь: убийцами могли быть россияне 35
Россия снова готовится биться за Курилы
Россия снова готовится биться за Курилы 65
Ради детей: Учительницу задержали за «бомбу» в зоопарке
Ради детей: Учительницу задержали за «бомбу» в зоопарке 2
Была замкнутой: в Сочи следователь покончила с собой
Была замкнутой: в Сочи следователь покончила с собой 24
Видео
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
05:05
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
Политика
Галкин и Вайкуле подшутили над Катей Лель
00:25
Галкин и Вайкуле подшутили над Катей Лель
Шоу-бизнес
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
01:36
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
Общество
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
04:20
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
Образование Общество
Танкер потерпел крушение в Одессе
00:29
Танкер потерпел крушение в Одессе
Происшествия Экология
Что будет с телом умершего на Марсе человека
05:10
Что будет с телом умершего на Марсе человека
Наука и техника
Путин предрек распад Евросоюза
07:49
Путин предрек распад Евросоюза
Политика Европа
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
02:15
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
Происшествия
В деле МН17 появился новый свидетель
03:13
В деле МН17 появился новый свидетель
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение