Микки Рурк закрутил роман с россиянкой

У Микки Рурка роман с россиянкой

Голливудская звезду встречают в компании молодой и красивой россиянки, — рассказывают РИА Новости со ссылкой на портал Page Six.

Фамилия и род занятий девушки не названы, сообщено лишь, что она молода, ей "от 23 до 26 лет", и зовут ее Ольга.

Поскольку знакомые актера называют Ольгу «близким другом» Рурка , то, безусловно, речь идет о личных отношениях.

Микки Рурк знаком российскому зрителю по многим фильмам.

Наиболее известные — "Девять с половиной недель", "Сердце ангела", "Бойцовая рыбка".

Как сообщал «Рамблер», известный голливудский актер Микки Рурк обратился с просьбой к своему другу о захоронении его тела после смерти.

Рурк попросил похоронить его в украинском селе Загорцы.