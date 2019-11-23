Микки Рурк закрутил роман с россиянкой

Голливудская звезду встречают в компании молодой и красивой россиянки, — рассказывают РИА Новости со ссылкой на портал Page Six.
Фамилия и род занятий девушки не названы, сообщено лишь, что она молода, ей "от 23 до 26 лет", и зовут ее Ольга.
Поскольку знакомые актера называют Ольгу «близким другом» Рурка, то, безусловно, речь идет о личных отношениях.
Микки Рурк знаком российскому зрителю по многим фильмам.
Наиболее известные — "Девять с половиной недель", "Сердце ангела", "Бойцовая рыбка".
Как сообщал «Рамблер», известный голливудский актер Микки Рурк обратился с просьбой к своему другу о захоронении его тела после смерти.
Рурк попросил похоронить его в украинском селе Загорцы.