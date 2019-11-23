«Удаление» Чернышовым фото Заворотнюк объяснили

Чернышов не удалял фотографий Заворотнюк. Это фейк

Ранее в средствах массовой информации распространилась новость о том, что якобы Петр Чернышов удалил из инстаграма все фотографии, в том числе совместные с женой, и отписался от всех друзей.

Как водится, многие домыслили самый трагический ход событий в семье Анастасии.

Однако новость оказалась фейковой и бредовой. Знаменитый фигурист просто не имеет аккаунта.

«У него нет соцсетей», — приводит слова Потаповой телеканал.

Близкие Анастасии на подобные вымыслы и домыслы СМИ никак не отреагировали.