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Армия

Чернышов не удалял фотографий Заворотнюк. Это фейк 

Рамблер 34 минуты назад
«Удаление» Чернышовым фото Заворотнюк объяснили
Фото: РИА Новости
Ранее в средствах массовой информации распространилась новость о том, что якобы Петр Чернышов удалил из инстаграма все фотографии, в том числе совместные с женой, и отписался от всех друзей.
Как водится, многие домыслили самый трагический ход событий в семье Анастасии.
Однако новость оказалась фейковой и бредовой. Знаменитый фигурист просто не имеет аккаунта.
Об этом 360tv.ru рассказала директор Заворотнюк Марина Потапова.
«У него нет соцсетей», — приводит слова Потаповой телеканал.
Близкие Анастасии на подобные вымыслы и домыслы СМИ никак не отреагировали.
Как ранее писал «Рамблер», к Анастасии Заворотнюк в реабилитационный центр, где актриса проходит лечение, регулярно привозят ее годовалую дочь Милу. Ребенок узнает маму и играет с ней.
Видео дня. Лиса в центре Москвы
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Марина Потапова , Телеканал "360° Подмосковье"
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