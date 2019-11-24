Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
США определились, хотят ли войны с Россией
США определились, хотят ли войны с Россией
Армия
Семенович метнула туфлей в Путина
Семенович метнула туфлей в Путина
Шоу-бизнес
Адвокат Трампа нашел доказательства вины Байдена
Адвокат Трампа нашел доказательства вины Байдена
В мире
Вайкуле осталась недовольна аплодисментами
Вайкуле осталась недовольна аплодисментами
Шоу-бизнес

Винокур заступился за Ротару 

News.ru + ещё 2 48 минут назад
Винокур заступился за Ротару
Фото: globallookpress.com
Народный артист РСФСР Владимир Винокур резко отреагировал на предложение бойкотировать выступления Софии Ротару в России. По его словам, певица никогда не будет выступать перед пустым залом.
Она всю жизнь прожила в любви зрителей огромного Советского Союза. И сейчас ничего не изменилось. Ее любят везде — в России, на Украине, в Молдове, в других странах за её талант, — заявил юморист в эфире НСН.
Винокур подчеркнул, что время идёт, меняются политические взгляды, политики приходят и уходят, но артисты остаются навсегда со своими поклонниками. Юморист считает, что смешивание творчества Ротару с политикой является неимоверной глупостью.
Ранее News.ru сообщал, что сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова директора Софии Ротару о «заказе» певицы из-за её планов выступать в России. Пушков на это ответил, что никакого заказа в происходящем нет, а в России Ротару действительно «не очень рады», но отнюдь не из-за её персоны. В стране устали от гастролёров, которые приезжают делать деньги в России, а у себя дома либо клянут её почем зря, как Катамадзе, либо выдумывают сказки, будто им запрещено ездить в Крым, как Вайкуле, пояснил сенатор.
Видео дня. Лиса в центре Москвы
News.ru: последние новости
Семенович рассказала, как метнула туфлей в Путина Семенович рассказала, как метнула туфлей в Путина Анна Семенович рассказала о последнем разговоре с Фриске Анна Семенович рассказала о последнем разговоре с Фриске Садальский назвал депутатов Госдумы иностранными агентами Садальский назвал депутатов Госдумы иностранными агентами
Комментарии14 
Теги:
Шоу-бизнес , Владимир Винокур , Алексей Пушков , София Ротару , Молдова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США определились, хотят ли войны с Россией
США определились, хотят ли войны с Россией 138
Семенович метнула туфлей в Путина
Семенович метнула туфлей в Путина 23
Адвокат Трампа нашел доказательства вины Байдена
Адвокат Трампа нашел доказательства вины Байдена 19
Вайкуле осталась недовольна аплодисментами
Вайкуле осталась недовольна аплодисментами 8
Данные клиентов крупного банка выбросили на улице
Данные клиентов крупного банка выбросили на улице 8
Видео
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
05:05
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
Политика
Галкин и Вайкуле подшутили над Катей Лель
00:25
Галкин и Вайкуле подшутили над Катей Лель
Шоу-бизнес
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
01:36
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
Общество
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
04:20
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
Образование Общество
Танкер потерпел крушение в Одессе
00:29
Танкер потерпел крушение в Одессе
Происшествия Другое
Что будет с телом умершего на Марсе человека
05:10
Что будет с телом умершего на Марсе человека
Наука и техника
Путин предрек распад Евросоюза
07:49
Путин предрек распад Евросоюза
Политика Европа
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
02:15
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
Происшествия
В деле МН17 появился новый свидетель
03:13
В деле МН17 появился новый свидетель
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение