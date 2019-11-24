Винокур заступился за Ротару 

Народный артист РСФСР Владимир Винокур резко отреагировал на предложение бойкотировать выступления Софии Ротару в России. По его словам, певица никогда не будет выступать перед пустым залом.
Она всю жизнь прожила в любви зрителей огромного Советского Союза. И сейчас ничего не изменилось. Ее любят везде — в России, на Украине, в Молдове, в других странах за её талант, — заявил юморист в эфире НСН.
Винокур подчеркнул, что время идёт, меняются политические взгляды, политики приходят и уходят, но артисты остаются навсегда со своими поклонниками. Юморист считает, что смешивание творчества Ротару с политикой является неимоверной глупостью.
Ранее News.ru сообщал, что сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова директора Софии Ротару о «заказе» певицы из-за её планов выступать в России. Пушков на это ответил, что никакого заказа в происходящем нет, а в России Ротару действительно «не очень рады», но отнюдь не из-за её персоны. В стране устали от гастролёров, которые приезжают делать деньги в России, а у себя дома либо клянут её почем зря, как Катамадзе, либо выдумывают сказки, будто им запрещено ездить в Крым, как Вайкуле, пояснил сенатор.