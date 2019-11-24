Винокур заступился за Ротару

Она всю жизнь прожила в любви зрителей огромного Советского Союза. И сейчас ничего не изменилось. Ее любят везде — в России, на Украине, в Молдове, в других странах за её талант, — заявил юморист в эфире НСН.

Винокур подчеркнул, что время идёт, меняются политические взгляды, политики приходят и уходят, но артисты остаются навсегда со своими поклонниками. Юморист считает, что смешивание творчества Ротару с политикой является неимоверной глупостью.