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Шоу-бизнес

Винокур объяснил Рязанскому, почему Ротару вне политики 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Винокур объяснил, почему Ротару вне политики
Фото: РИА Новости
Телеведущий и певец Владимир Винокур, находясь с концертами в Томске, в эфире НСН прокомментировал высказывание сенатора Валерия Рязанского. Винокур назвал «глупостью неимеверной» мнение о том, что Ротару, которая планирует возобновить концерты в России, нужно встречать пустыми зрительными залами.
«У таких артистов, как Ротару, не бывает возраста, но она всю жизнь прожила в любви зрителей огромного Советского Союза. И сейчас ничего не изменилось. Ее любят везде — в России, на Украине, в Молдове, в других странах за ее талант. Могут меняться политики, могут меняться президенты, а артисты — это навсегда. Софию Ротару любят все зрители. Смешивать ее творчество с политикой — это глупость неимоверная!» — заявил артист.
Ранее народный артист России, джазмен Игорь Бутман в эфире НСН раскритиковал поведение грузинской певицы Нино Катамадзе, которая в Facebook заявляла об отказе от выступлений в России.
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Комментарии6 
Теги:
Шоу-бизнес , Валерий Рязанский , Владимир Винокур , София Ротару , Нино Катамадзе , Игорь Бутман , Томск
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