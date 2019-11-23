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Шоу-бизнес

«Заморачиваться не хочу»: Ветлицкая не скрывает возраст 

Рамблер 2 часа назад
Ветлицкая рассказала о пластических операциях
Фото: ТАСС
Наталья Ветлицкая, которая вернулась на родину после полутора десятка лет, прожитых за рубежом, готовится к сольным концертам.
Певице уже 55 лет, однако, по ее словам, гнаться за искусственной молодостью она не собирается.
«Заморачиваться я не хочу. Пока ситуация не критическая. Да и у меня сейчас нет даже возможности — чтобы что-то «наколоть» или отрезать, нужно же выделять время на реабилитацию», — цитирует слова звезды Teleprogramma.pro.
Так что становиться пациенткой пластических хирургов Ветлицкая не собирается. Как она утверждает, она «никогда ничего себе не отрезала». И терзаться по поводу морщинок на лице она не будет.
А еще Наталья совсем не смотрит телевизор. И даже считает, что зря в свое время его купила — лучше бы отдала эти деньги нуждающимся.
Как сообщал "Рамблер", в Испании Ветлицкая действительно работала риэлтором, зарабатывала неплохо, занималась живописью, йогой и медитацией, писала музыку и стихи, но не пела.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Наталья Ветлицкая
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