Ветлицкая рассказала о пластических операциях

«Заморачиваться не хочу»: Ветлицкая не скрывает возраст

Наталья Ветлицкая , которая вернулась на родину после полутора десятка лет, прожитых за рубежом, готовится к сольным концертам.

Певице уже 55 лет, однако, по ее словам, гнаться за искусственной молодостью она не собирается.

«Заморачиваться я не хочу. Пока ситуация не критическая. Да и у меня сейчас нет даже возможности — чтобы что-то «наколоть» или отрезать, нужно же выделять время на реабилитацию», — цитирует слова звезды Teleprogramma.pro.

Так что становиться пациенткой пластических хирургов Ветлицкая не собирается. Как она утверждает, она «никогда ничего себе не отрезала». И терзаться по поводу морщинок на лице она не будет.

А еще Наталья совсем не смотрит телевизор. И даже считает, что зря в свое время его купила — лучше бы отдала эти деньги нуждающимся.