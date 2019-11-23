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Сябитова раскритиковала слова китайца о русских женщинах 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Сябитова поспорила с журналистом из Китая о женщинах
Фото: РИА Новости
Китайский журналист, автор издания Sohu, написал, что россиянки стареют быстрее китаянок.
По его словам, это происходит из-за того, что после выхода замуж женщины перестают следить за свои внешним видом, а из-за привычки к высококалорийной пище без занятий спортом резко набирают вес.
Роза Сябитова в эфире радиостанции «Говорит Москва» подискутировала с автором статьи и заступилась за российских женщин.
«Он ничего не знает про Россию и тем более про российских женщин. Есть такое выражение «в 45 баба ягодка опять». Это имеет отношение именно к российским женщинам. Мы расцветаем, наливаемся соком».
С замечанием по поводу того, что в замужестве девушки перестают следить за собой, телесваха согласилась.
«Относительно того, что женщина портится, выйдя замуж, имею в виду, не здоровьем, а внешностью, такое свойство есть. Дойдя до определенной цели, получив результат, то есть, мужа, она своей внешности уделяет не особое внимание. Говорят, что российская женщина одевается всегда красиво на работу, а придя с работы — раздевается. У восточных женщин наоборот: мы красоту наводим для своего мужчины, то есть, мы дома выглядим лучше, чем на улице. Поэтому, наверное, паранджу носят», — пошутила Сябитова.
Как сообщал "Рамблер", ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова раскритиковала свадьбу журналистки Ксении Собчак, заявив, что ее сын может в будущем предъявить претензии за «этот цирк» и сдать в «комфортабельный дом престарелых».
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Роза Сябитова , Ксения Собчак , Радиостанция "Говорит Москва"
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