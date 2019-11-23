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Шоу-бизнес

Сябитова раскритиковала китайского журналиста за публикацию о российских женщинах: в 45 баба ягодка опять 

Говорит Москва + ещё 3 1 час назад
Сябитова поспорила с журналистом из Китая о женщинах
Фото: РИА Новости
Ранее автор издания Sohu написал, что россиянки стареют быстрее китаянок.
По его мнению, это происходит после свадьбы. Женщинам приходится отдавать много сил семье.
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова упрекнула китайского журналиста в незнании темы. По её мнению, российские женщины с возрастом становятся только красивее.
«Он ничего не знает про Россию, и тем более про российских женщин. Есть такое выражение: «в 45 баба ягодка опять». Это имеет отношение именно к российским женщинам. Мы расцветаем к старости, наливаемся соком. То, что нам плохой вид не грозит — это да. Именно российские женщины быстро ухватили тему косметологии».
В то же время Сябитова согласилась, что россиянки начинают меньше ухаживать с собой после заключения брака.
«А относительно того, что женщина портится, выйдя замуж, имею в виду, не здоровьем, а внешностью, такое свойство есть. Может, это некая национальная особенность. Российская женщина, к сожалению, расслабляется. Дойдя до определенной цели, получив результат, то есть, мужа, она своей внешности уделяет не особое внимание. Говорят, что российская женщина одевается всегда красиво на работу, а придя с работы — раздевается. У восточных женщин наоборот: мы красоту наводим для своего мужчины, то есть, мы дома выглядим лучше, чем на улице. Поэтому, наверное, паранджу носят».
Когда супруг начинает критиковать жену за неопрятный внешний вид, женщины вновь начинают активно следить за собой, отметила Сябитова.
«Когда у мужчины заканчивается терпение, то женщина быстренько начинает соображать, чтобы не потерять тот результат, который она имеет в виде мужа. Соответственно, она начинает больше внимания уделять своей внешности. Но как только она вернула мужа своей внешностью, всё опять возвращается на круги своя. Это наша особенность. Если мужчины не бросают своих жён, значит, их это устраивает».
Китайский журналист считает, что на женщин в России оказывает большое влияние климат. Поэтому они привычны к высококалорийной пище, богатой углеводами, полагает автор публикации.
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Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Роза Сябитова , Радиостанция "Говорит Москва"
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