«Еще поели, и еще»: под Галкиным сломались весы 

В шутку или всерьез, но в своем инстаграме Максим Галкин рассказал о гибели этого необходимого в быту предмета.
Они с Примадонной прекрасно посидели в ресторане, поели вкусностей, ну а поутру Максим решил проверить результат посиделок и взвеситься.
«Вчера замечательно провели день! Выехали в кои-то веки из нашей деревеньки в столичныя ресторации, отведали вкусностей, разносолов, неспешно пообщались с интересными людьми, потом ещё поели и ещё, уже вернувшись в родные пенаты, а сегодня в бодром расположении духа я встал на весы и… раздавил их, потому что нельзя столько жраааааааать», — написал шоумен в микроблоге
Подписчики поддержали автора.
«Можно — можно столько жрать, а иногда даже и очень нужно. Главное, что вам было вкусно!», «Худеть будете после Нового года».
Как писал «Рамблер, артист Максим Галкин заявил, что все его концерты, запланированные на ближайшее время, состоятся. Об этом пародист написал в своем аккаунте в Instagram.