«Еще поели, и еще»: под Галкиным сломались весы

В шутку или всерьез, но в своем инстаграме Максим Галкин рассказал о гибели этого необходимого в быту предмета.

Они с Примадонной прекрасно посидели в ресторане, поели вкусностей, ну а поутру Максим решил проверить результат посиделок и взвеситься.

«Вчера замечательно провели день! Выехали в кои-то веки из нашей деревеньки в столичныя ресторации, отведали вкусностей, разносолов, неспешно пообщались с интересными людьми, потом ещё поели и ещё, уже вернувшись в родные пенаты, а сегодня в бодром расположении духа я встал на весы и… раздавил их, потому что нельзя столько жраааааааать», — написал шоумен в микроблоге

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