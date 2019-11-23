Мать Юлии Началовой обратилась к россиянам

В социальных сетях после смерти Юлии Началовой развернулся «народный флешмоб». Поклонники хотели, чтобы исполнительнице посмертно присвоили звание заслуженной артистки России.
Мама певицы, Таисия, записала видеообращение к тем, кто принял в нем участие.
«Мы тронуты до глубины души. Нам со всех уголков России шлют фотографии и слова поддержки, что Юле надо дать звание заслуженной артистки России. Во флешмобе участвовали люди разных возрастов. Писали, к примеру, педагоги школ. Спасибо всем за светлую память и любовь к нашей дочери», — цитирует ее слова Teleprogramma.pro.
Ранее пиар-директор Началовой Анна Исаева говорила, что нет такого алгоритма — звание заслуженной артистки не присваивают посмертно.
«Рамблер» писал, что Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни, ее похоронили на Троекуровском кладбище.